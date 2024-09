Bursa Gastronomi Festivali'nde ünlü yağmuru

Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:29

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:29

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Gastronomi Festivali’ 13 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlıyor.

Oğuzhan Koç ve Fettah Can rüzgarının eseceği festivalde, Melek Baykal, Sahrap Soysal, Nebil Özgentürk, Maria Ekmekçioğlu gibi ünlü isimler de söyleşi ve sahne gösterileriyle yer alacak. Süt helvası ile rekor denemesinin yanı sıra siyah incirli baklava yeme yarışması gibi renkli yarışmaların da yapılacağı festival, 7’den 70’e tüm gastronomi tutkunlarını üç gün boyunca Bursa’da buluşturacak.

MÜZEYYEN SENAR VE ZEKİ MÜREN'E SAYGI

Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya açmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek olan 3. Gastronomi Festivali’ne 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park ev sahipliği yapacak. Bu yıl uluslararası katılımla gerçekleşecek festival, konserler, yarışmalar, ünlü şeflerle söyleşiler gibi birbirinden renkli içerikleriyle Bursalılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bursa’nın duayen sanatçıları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in isimlerinin verildiği çarşı alanlarında, ziyaretçiler hem göze hem de damaklara hitap eden tatları deneyimleme imkanı bulacak.

İLK KEZ ULUSLARARASI KATILIM

Bursa Üreten Kadınlar Sokağı’nda ise kadın dernekleri ve kooperatifleri kendi ürettikleri ürünleri sergileyecek. 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcıların da yer alacağı festivalde, 17 ilçe belediyesi de stantlarıyla yerini alacak. Karagöz ve Hacivat Atölyesi, farkındalık çadırının bulunacağı festivalde, ‘Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi’ de kurularak katılımcılara görsel şölen yaşatılacak. Hazırlanan yarışma çadırında ise birbirinden renkli yarışmalar düzenlenecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR VE ŞEFLER SAHNE ALACAK

Damaklarda tat bırakacak olan festival, 13 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp Atatürk Stadyumu Caddesi’ne kadar sürecek olan kortej yürüyüşüyle start alacak. Programlar yürüyüşün ardından Merinos Parkı’nda tüm hızıyla devam edecek. Ahilik geleneğinin anlatıldığı Şed törenin sahneleneceği festivalde, gün boyunca Şef gastro sahne ve söyleşiler düzenlenecek. Maria Ekmekçioğlu, Nebil Özgentürk, Şef Serkan Güzelçoban, Sahrap Soysal, Melek Baykal, Şef Yağız İzgül, Aslıhan Koruyan Sabancı, Pınar Altuğ Atacan gibi birbirinden ünlü isimler de Gastronomi Festivali’nde sahne alarak tecrübelerini Bursalılarla paylaşacak.

REKOR DENEMESİ, RENKLİ YARIŞMALAR

Bilimsel oturumların ve atölyelerin yanında renkli yarışmaların da yapılacağı festivalde, gastronomi tutkunları birinci gelebilmek için kıyasıya yarışacak. Yarışma Çadırı’nda glutensiz süt helvası tadım yarışması, eşler yarışıyor, liseler yarışıyor, çocuk yemek yarışması, börek yeme yarışması, gelenekten geleceğe Bursa mutfağı yarışması, minik şefler yarışıyor gibi eğlenceli ve tatlı aktiviteler Bursalılara unutulmaz anlar yaşatacak.

AÇILIŞTA OĞUZHAN KOÇ, AÇILIŞTA FETTAH

Tavuk alma ritüeli gibi Bursa’ya özgü geleneklerin de sahneleneceği festivalde Bursalı sanatçılar Oğuzhan Koç ve Fettah can rüzgarı da esecek. Festivalin ilk gününde sahne olacak olan Oğuzhan Koç, Merinos Parkı’nı dolduracak sevenleri için sevilen şarkılarını seslendirecek. Festivalin kapanış programı ise ünlü sanatçı Fettah Can ile yapılacak. Dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılar için söyleyecek olan Fettah Can, katılanlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.