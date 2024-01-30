Chris Rock, Thomas Vinterberg'in başyapıtını yeniden yorumlayacak: 'Another Round' yolda

Thomas Vinterberg'in yönetimiyle En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Oscar kazanan "Another Round"un yeniden çevrimini Chris Rock yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:12
Chris Rock, Thomas Vinterberg'in başyapıtını yeniden yorumlayacak: 'Another Round' yolda
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Chris Rock, Thomas Vinterberg'in yönettiği ve En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Oscar kazanan "Another Round"un bir yeniden çevrimini yönetmek üzere bir geliştirme anlaşması yaptı. Film, Appian Way ve Makeready tarafından Fifth Season için yapılacak ve Leonardo DiCaprio'nun şirketi Appian Way, Brad Weston ve Collin Creighton'ın şirketi Makeready'nin yapımcılığını üstlenecek. Senaryo, Stuart Bloomberg tarafından bir taslak olarak yazıldı ve şimdi Chris Rock ile çalışması için bir yazar getirilecek.

Chris Rock, yönetmenliği bir öncelik haline getiriyor ve "Another Round" yeniden çevrimi, aynı zamanda Universal tabanlı bir uyarlaması üzerinde çalıştığı Jonathan Eig'in "King: A Life" adlı kitabına ekleniyor. Rock, daha önce yönetmenlik yaptığı ve senaryosunu yazdığı "Top Five" filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca "Head of State" ve "I Think I Love My Wife" filmlerini de yönetti.

"Another Round"un Danimarka versiyonunda Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe gibi oyuncular yer almıştı. Film, dört lise öğretmeninin iş günleri boyunca belirli bir alkol seviyesini korumaya çalıştığı ilginç bir konuyu ele alıyor. Bu öğretmenler, alkol tüketiminin yaratıcılığı ve mutluluğu artırdığı teorisini test etmeye karar verirler.


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