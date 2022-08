Dünya bir oyun bahçesi... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

07 Ağustos 2022 Pazar, 00:01

Ahmet Günbaş’ın şiir dilinden yankı ve yansımalar da barındıran, yer yer şiire dönüşen Güvercin Düşü’nde on iki öykü yer alıyor. Her biri “anılardan süzülen ışıkla...” zamanda yolculuklara çağırıyor okurunu.

Çocuk, her devirde, her dönemde çocuk ne ki çocukların tanık olduğu, anılarında derin izler olarak yaşayan dünyalar farklı. Her yanı taş duvarlı, oluklu kiremitli, yüksek bacalı, bahçe içinde evlerden de eser yok bugün; bir kıyısına çitlembik ağaçlarının sığındığı, formaları uyduruk derme çatma takımların top peşinde koştuğu boş arsalar da yok.

Bugünlerin de kendine özgü başka oyunları, başka yalnızlıkları ve buluşmaları var. Ve bütün çocuklar için dünya bir oyun bahçesi elbette.

Günbaş’ın bizi konuk ettiğiyse onca yokluk ve yoksulluğun içinde hayatın en ince gülümsemelerini yakalayan; top peşinden bisiklete, düşleri süsleyen güvercinlerden uçurtmalara, çıraklıktan okul sıralarına uzanan bir oyun çemberinin her şeye karşın el ele tutuşmuş çocuklarının dünyasıdır.

OYUNLAR DÜNYAMIZIN TANIĞIDIR

Çoğu öykünün kahramanı kendi çocukluğu olsa da onunla birlikte bazen bütün sınıf arkadaşlarını, kimi gün mahallenin sakinlerini ve çocuklarını, bazen de düşlerinde çoğalanları buyur eder sahneye.

O “bir daha ele geçmez”, “gökyüzü gibi de bir yere gitmez” dünyadan kesitler sunar, günümüzden oyun arkadaşlarına yakın geçmişten sahici sahneler açarken bir yandan da o yılların toplumsal ilişkilerini de öykülerin fonuna ustaca yerleştiriyor.

Dürüstlüğün, yalandan dolandan uzak yaşamanın, sahiciliğin; zor, zorbalık, şiddet ve sıkıntı karşısında insanı savunuşunu da inceden sezdiriyor bütün öykülerinde.

Bugünü anlama becerisinin aslında dünü ve yarını da barındıran bir bahçede gönlünce ve özgürce dolaşmaktan geçtiğini de fısıldıyor Günbaş’ın öyküleri.

Yazmak, anlatmak, sanatsal bir verim ortaya koymak aslında “içimizdeki çocuğu gücendirmemek”tir. Okumaksa o çocuk için yepyeni kapılar açmaktır. Dolayısıyla anılara yaslı bu öyküleriyle Günbaş, dünün çocuklarına hüzünlü bir yolculuk vaat ederken bugünün çocukları için de kendileri olmalarını, arkadaşlığı, emeğin değerini, vicdanı ve sevgiyi anımsatıyor.

Güvercin Düşü / Ahmet Günbaş / Klaros Yayınları / 71 s. / 12+ / 2022.