Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...

PARA KONUŞUR

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", kendini ölümcül bir savaşın içinde bulan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Pars, 30'lu yaşlardadır. İnatçı, dürüst, adaletli ve centilmen bir sporcudur. Profesyonel kafes dövüşçüsüdür. Bu spora babasından etkilenerek başlamıştır. Her ne kadar Pars’ın babası istemese de başarılı bir dövüş sporcusu olmuştur. Profesyonel kafes dövüşçüsü olan Kafkas, bir maçta rakibinin ölümüne sebep olur. Bu nedenle sporu bırakarak, evlenmiş ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşamaktadır. Kafkas'ın yıllar önce ölümüne sebep olduğu rakibinin oğlu zengin ve nüfuzlu bir insan olmuşsa da babasının ölümünü unutamamıştır. Baba acısıyla intikam peşine düşen Patron, soğukkanlı ve zekice bir plan tasarlar. Bu plan doğrultusunda babasının ölümüne sebep olan Kafkas ve ailesini kaçırıp, gizli bir bölgeye hapseder. Amacı, Babasının ölümüne sebep olan Kafkas’a aynı acıyı yaşatmaktır. Hedefi Kafkas olan bu planın en büyük kurbanı Pars’tır. Dövüşte ve hayatta adil bir karaktere sahip olan ve profesyonellikten taviz vermeyen Pars, kendini adil olmayan, kuralsız ve ölümcül bir savaşın içinde bulur