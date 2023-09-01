Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 1 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Adalet 3: Son, Dabbetü'l - Arz: Kıyamet, Hırçın, Para Avı, Para Konuşur, Konuç Benimle, Ölümüne Aşk filmleri vizyona girecek.
DABBETÜ'L - ARZ: KIYAMET
Gökhan Arı'nın filmi "Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.
Rukye hocası Cemil’in yaşadığı köyde yaşayan bütün hamile kadınlarda bir musallat başlar. Cemil hoca, yaşanan bu musallatı bozmak için cin kavminin tamamını yakmasından sonra her şey geriye dönülmez bir hal alır.
HIRÇIN
Ergenlik yıllarından beri klip yönetmenliği yapan Charlotte Regan’ın ilk uzun metrajı, 12 yaşında, hayalperest, komik, kendi başına buyruk Georgie’nin peşinden hiç ayrılmıyor. Annesinin ölümünün ardından Georgie, Londra’nın dışındaki evlerinde tek başına mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmektedir, arkadaşı Ali ile birlikte evini ve dünyasını yaşama sevinciyle doldurmaktadır. Birdenbire Georgie’nin babası olduğunu iddia eden bir adam ortaya çıkar ve onu gerçeklerle yüzleşmeye zorlar.
PARA AVI
ABD yapımı filmin başrollerinde Rachel Cook, Rib Hills ve Bobby Maximus yer alıyor.
Bir grup terörist Afganistan’da afyon kaçakçılarından 100 milyon dolar dolu bir çanta kaçırır. Çanta uçakla Kanada’ya hareket eder fakat Kanada sınırında uçak ormanın derinliklerinde yere çakılır. Teröristler uçaktaki parayı aramaya başlasalar da pilot 100 milyonun içinde bulunduğu çantayla yok olmuştur. Kazanın olduğu yere yakın bir yerde olan bitenden habersiz bir kadın ve bir erkek habersizce geyik avına çıkmışlardır. Bu avlanma sırasında adam pilotun ağaca takılarak öldüğünü ve çantanın bulunduğu yeri keşfeder. 100 milyonun olduğu çantayı gizlice almasıyla kendisini ve yanındaki kadını büyük bir tehlikenin içine atacaktır. İkisi de teröristlere av olmadan bu kedi fare oyunudan sağ olarak kurtulmaya çalışırlar.
PARA KONUŞUR
Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", kendini ölümcül bir savaşın içinde bulan bir gencin hikayesini anlatıyor.
Pars, 30'lu yaşlardadır. İnatçı, dürüst, adaletli ve centilmen bir sporcudur. Profesyonel kafes dövüşçüsüdür. Bu spora babasından etkilenerek başlamıştır. Her ne kadar Pars’ın babası istemese de başarılı bir dövüş sporcusu olmuştur. Profesyonel kafes dövüşçüsü olan Kafkas, bir maçta rakibinin ölümüne sebep olur. Bu nedenle sporu bırakarak, evlenmiş ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşamaktadır. Kafkas'ın yıllar önce ölümüne sebep olduğu rakibinin oğlu zengin ve nüfuzlu bir insan olmuşsa da babasının ölümünü unutamamıştır. Baba acısıyla intikam peşine düşen Patron, soğukkanlı ve zekice bir plan tasarlar. Bu plan doğrultusunda babasının ölümüne sebep olan Kafkas ve ailesini kaçırıp, gizli bir bölgeye hapseder. Amacı, Babasının ölümüne sebep olan Kafkas’a aynı acıyı yaşatmaktır. Hedefi Kafkas olan bu planın en büyük kurbanı Pars’tır. Dövüşte ve hayatta adil bir karaktere sahip olan ve profesyonellikten taviz vermeyen Pars, kendini adil olmayan, kuralsız ve ölümcül bir savaşın içinde bulur
ÖLÜMÜNE AŞK
Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu'nun rol aldığı "Ölümüne Aşk" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Timuçin, Tahsin ile Ayperi’ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin’in eli kolu bağlıdır. Ayperi’nin tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.
KONUŞ BENİMLE
Danny Philippou ile Michael Philippou'nun yönettiği "Konuş Benimle", korku ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Sophie Wilde, Alexandra Jensen ve Joe Bird'ün başrollerini paylaştığı film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.
ADALET 3: SON
Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya'da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.
Her zaman ezilenlerin yanında olup adaleti aramakta teselli bulan Robert McCall bir hükümet suikastçısı olarak hayatından vazgeçtiğinden beri, geçmişte yaptığı korkunç şeyler yüzünden kendini affetmek için mücadele ediyor. McCall, Güney İtalya'da bir şekilde kendini evinde bulup, yeni arkadaşlarının yerel mafyaların kontrolü altında olduğunu fark eder. Olaylar ölümcül bir hal alırken McCall arkadaşlarının koruyucusu olup mafyayı alt etmesi gerektiğini biliyor.
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