Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Dehşetin Yüzü 2, Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu, Şeytanın Elçileri, Şeytana Sempati, Bulutların Üstünde, Kaçakçılar, Sonsuz Sır ve Kar ve Ayı filmleri vizyona girecek.
KAR VE AYI
Aslı, bitmek bitmeyen kışın dışarıyla bağlarını kestiği, kış uykusunda erken uyanan ayı söylentilerinin kulaktan kulağa yayıldığı bir kasabaya hemşire olarak atanmıştır. Bir gece, kasabadan bir adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini adım adım su yüzüne çıkan güç ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve şüphenin içinde bulur. Dünya prömiyerini 2022 yılında dünyanın en önemli film festivallerinden Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kar ve Ayı, Selcen Ergun’a 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü ve filmdeki performansı ile Merve Dizdar’a da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.
KAÇAKÇILAR
Haenyeo, huzurlu sahil kasabası Guncheon'da bir kimya fabrikası inşa edildiğinde bir gecede işini kaybetti. Chun-ja (Kim Hye-soo), geçimini sağlamanın yolunu arayan bir savaşçıdır. Denize atılan bir nesneyi kaldırarak çok para kazanabileceğiniz söyleniyor. Kaçakçılık dünyasını öğrenir ve tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen geçimini sağlamak için cesur bir karar veren haenyeo lideri Jin-sook'a (Yum Jung-ah) çekici bir teklifte bulunur . Ulusal kaçakçılık kralı Çavuş Kwon (Zo In-sung) ile tanışınca kaçakçılığa aşık olur. Sonra bir gün, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir servet kazanma fırsatı gelir.
DEHŞETİN YÜZÜ 2
The Nun’da yaşanan olaylardan dört yıl sonra Rahibe Irene, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışır. Bu sırada garip olaylar ve açıklanamayan ölümlerle ilgili söylentiler yayılmaya başlar ve kısa süre sonra Irene, iblisle ilk karşılaştığı manastıra geri çağrılır. Tuhaf olayları araştırmaya başlayan Rahibe Irene, Valak'ın geri döndüğünü ve her zamankinden daha güçlü olduğunu keşfeder. Rahibe Irene korkularının üstüne gidip, iblisle yüzleşmelidir.
KÜÇÜK ALLEN VE GALAKSİ YOLCUSU
Küçük Allen, babası ile yeni bir kasabaya taşınmıştır. Allen, yeni arkadaşlar ararken birdenbire yaşlı ve UFO takıntılı komşusu için anten görevi görmeye başlar. Uzaylı bir kız olan Britney dünyaya düşer ve Küçük Allen ile tanışır. Artık Allen’ın önemli bir görevi vardır ve bu da Birtney’in galaksisine geri gitmesine yardım etmek. Bu zorlu görevde bu ikiliyi birbirinden çılgın maceralar beklemektedir.
SONSUZ SIR
Bir sanatçı ve yaşlı annesi, artık bir otele dönüşmüş olan eski aile evlerine döndüklerinde, uzun süredir saklı kalmış sırlarla yüzleşirler. Tilda Swinton'ın muazzam ve derinlikli performansıyla, Joanna Hogg'un bu son filmi, ebeveyn ilişkileri ve geride bıraktıklarımıza dair sarsıcı ve büyüleyici bir hikaye.
ŞEYTANA SEMPATİ
İntikam cehennem gibi bir yolculuktur. Nicholas Cage’in şeytani yüzünü görmeye hazır mısınız? Karısı doğum yapmakta olan bir adam hastaneye yetişmek üzeredir. Hastane önünde birden arabasına yabancı bir adam biner. Arabaya binen adam silah zoruyla sürücüye sürmesini söyler ve aksiyon dolu olaylar başlar. Yolda yaşanan şok edici olayların ışığında görünenin hiç de görüldüğü gibi olmadığı anlaşılacak ve kimin gerçekten masum kimin şeytan olduğu ortaya çıkacaktır.
BULUTLARIN ÜSTÜNDE
Film, çalıştığı gazeteye haber yapmak için yola çıkan Gökhan'ın ıssız bir arazide aracının bozulması ve ardından gizemli bir yabancı ile tanışıp çaresizlikten peşine takılması sonucu ikilinin başından geçen olayları anlatıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İktidardan emeklilik açıklaması
- Erbaş iddiaları affetmedi
- Başkanlar veto yedi
- Kanser hücrelerini yok ediyor!