Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...

KAÇAKÇILAR

Haenyeo, huzurlu sahil kasabası Guncheon'da bir kimya fabrikası inşa edildiğinde bir gecede işini kaybetti. Chun-ja (Kim Hye-soo), geçimini sağlamanın yolunu arayan bir savaşçıdır. Denize atılan bir nesneyi kaldırarak çok para kazanabileceğiniz söyleniyor. Kaçakçılık dünyasını öğrenir ve tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen geçimini sağlamak için cesur bir karar veren haenyeo lideri Jin-sook'a (Yum Jung-ah) çekici bir teklifte bulunur . Ulusal kaçakçılık kralı Çavuş Kwon (Zo In-sung) ile tanışınca kaçakçılığa aşık olur. Sonra bir gün, hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir servet kazanma fırsatı gelir.