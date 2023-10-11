Heyecan dorukta, gözler beyazperdede: 2024 dolu dolu geliyor... İşte 2024 yılında vizyona girecek filmler!
2024 yılında sinemaseverleri büyüleyici bir film seçkisi bekliyor. İşte aksiyon tutkunlarından animasyon tutkunlarına kadar herkesin merakla bekleyeceği o filmler...
ARGYLLE
Film, Argylle adında dünyanın en büyük casusunu takip ediyor. Hafıza kaybı yaşayan bir romancı, yavaş yavaş hafızasını geri kazanır ve adının Argylle olduğunu, bir zamanlar dünya çapında bir casus olduğunu hatırlar. Bu durumun ardından Argylle, kendisini dünyayı dolaşmasına neden olacak bir maceranın içinde bulur. Henry Cavill ve Dua Lipa'yı buluşturan yapımın vizyon tarihi ise 2 Şubat.
BOB MARLEY: ONE LOVE
Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikonun hayatını ve müziğini gözler önüne seriyor. Filmde, Bob'un zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsü ve devrim niteliğindeki müziğinin ardındaki yolculuğu anlatılıyor. Film, 16 Şubat'ta beyaz perdedeki yerini alacak.
DUNE ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2
Denis Villeneuve imzalı Dune filminin devamının ertelemelerin ardından 15 Mart'ta vizyona girmesi kararlaştırıldı. Timothée Chalamet ve Zendaya ikilisi yeniden beyaz perdede.
MICKEY 17
Bir keşif klonisi, buzul bir gezegen olan Niflheim’daki tehlikeli bir görevlere Mickey isimli bir klonu gönderir. Mickey, ölse de yeniden klonlanabilmekte ve geçmişte olanların büyük kısmını hatırlayabilmektedir. Bir görev sırasında Mickey7’ın kaza geçirerek öldüğü düşünülür ve bu nedenle yeni bir Mickey klonu aktif edilir. Ancak Mickey7 hayattadır. Bu durum üzerien Mickey7 ve yeni klonu arasında büyük bir mücadele başlar. Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette gibi yıldızların yer aldığı film 29 Mart'ta vizyona girecek.
SPIDER-MAN BEYOND THE SPIDER-VERSE
Spider-Man: Across the Spider-Verse'de yaşananlardan sonrasına odaklanacak olan film, 29 Mart'ta vizyona girecek.
DEADPOOL 3
Sevilen süper kahraman Deadpool'un devam filmi 3 Mayıs'ta vizyona girecek.
UNTITLED VENOM SEQUEL
Untitled Venom Sequel, Sony'nin Örümcek Adam Evreni'ndeki beşinci ve Venom (2018) ile Venom: Zehirli Öfke 2 (2021) filmlerinin devamı olarak 11 Temmuz'da vizyona girecek.
BETERBÖCEK 2
Tim Burton filmi "Beetlejuice"un devam filmi 6 Eylül'de vizyona girecek. Jenna Ortega, Justin Theroux, Michael Keaton ve Winona Ryder gibi isimler kadroda.
JOKER: FOLIE A DEUX
Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan Joker: Folie à Deux’da, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan muadili Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor. Todd Phillips imzası taşıyan film, 4 Ekim'de sinemlardaki yerini alacak.
THE WAR OF ROHIRRIM
The Lord Of The Rings: The War Of Rohirrim, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesinde geçiyor. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanılıyor. Film, 13 Aralık'ta vizyona girecek.
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