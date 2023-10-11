Heyecan dorukta, gözler beyazperdede: 2024 dolu dolu geliyor... İşte 2024 yılında vizyona girecek filmler!

MICKEY 17

Bir keşif klonisi, buzul bir gezegen olan Niflheim’daki tehlikeli bir görevlere Mickey isimli bir klonu gönderir. Mickey, ölse de yeniden klonlanabilmekte ve geçmişte olanların büyük kısmını hatırlayabilmektedir. Bir görev sırasında Mickey7’ın kaza geçirerek öldüğü düşünülür ve bu nedenle yeni bir Mickey klonu aktif edilir. Ancak Mickey7 hayattadır. Bu durum üzerien Mickey7 ve yeni klonu arasında büyük bir mücadele başlar. Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette gibi yıldızların yer aldığı film 29 Mart'ta vizyona girecek.