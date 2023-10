Heyecan dorukta, gözler beyazperdede: 2024 dolu dolu geliyor... İşte 2024 yılında vizyona girecek filmler!

THE WAR OF ROHIRRIM

The Lord Of The Rings: The War Of Rohirrim, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesinde geçiyor. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanılıyor. Film, 13 Aralık'ta vizyona girecek.