Gezgin Salon ile hafta sonu Parkorman’da renkli, özgür ve keyifli iki gün yaşandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen etkinlik, belli ki İstanbulluların özlediği festival havasını geri getirmeyi amaçlamıştı. İnsanlar da bu havayı özlemiş, erken saatlerden itibaren alanın çimlerindeki yerleri almıştı. Gezgin Salon festivalcileri boş bırakmamaya da kararlıydı, kurulan iki müzik sahnesine ek olarak TuzBiber işbirliğiyle konser aralarına komedi (stand up) gösterileri koyuldu. Hatta cumartesi gününün son gösterisinde mikrofonu eline alan Deniz Göktaş’ı dinlemeye gelenler Parkorman’ın amfisine sığmadı.

Festivalin ilk günü genç isim Bade ile açılış yapılırken ardından Oceanvs Orientalis sahneye çıktı. Günün bundan sonrasında enerji giderek yükseldi. Miles Kane hayranları festival alanını doldururken Stavroz’un canlı performansıyla herkes dans etti. Günün sondan ikinci konserine de Büyük Ev Ablukada imza attı. Grup alışılagelmiş “çılgın” konserlerinden birini daha yaşattı. Solist Bartu Küçükçağlayan seyircinin arasına girdi, onlarla birlikte dans etti, zıpladı, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla da konsere renk kattı. Hatta ilgi çok olunca konserin süresi de biraz sarktı.

KEDİ VE KÖPEKLERE ARMAĞAN

Günün kapanışı ise İskoç grup Travis yaptı. İstanbul’daki son üç konserini kapalı mekânda veren grup, bu kez açık havada hayranlarıyla buluştu. Grubun solisti Fran Healy turuncuya boyadığı, bir punk yıldızını andıran saçlarıyla izleyicinin karşısındaydı bu kez. Grup, en bilinen şarkılarından “Sing” ile açılışı yaptı. İki hafta içinde çıkacak yeni albümlerinden birkaç şarkıyı canlı olarak ilk kez dinledik. En sevilen şarkılarının da hepsini çaldılar. Bir ara sahnenin önünden kuyruğunu sallaya sallaya geçen neşeli bir sokak köpeği dikkatlerini çekti, grubun basçısı Dougie Payne seyirciye dönüp, “Siz de köpeği gördünüz mü? Müthiş bir şey bu” dedi. Healy de bu durumu gülerek karşılarken “Sanırım İstanbul’da her yerde böyle değil mi? O zaman sıradaki şarkımız İstanbul’un kedi ve köpeklerine gelsin” diyerek “Side” şarkısını onlara armağan etti. Grubun solisti, memleketlerinden bu kadar uzakta olup da kendilerini evlerinde hissetmenin çok garip bir his olduğunu dile getirdi ve izleyiciye teşekkür etti. Kapanış her zaman olduğu gibi “Why Does It Always Rain On Me” şarkısıyla yapılırken tüm günün yorgunluğuna karşın herkes olduğu yerde dans ederek şarkıya eşlik ediyordu. Festival, dünkü Elektro Hafız, Engin Monsieur Minimal, Hey Douglas, La Femme ve Parcels konserleriyle sona erdi.