Güncel çocuk kitapları... Emek Yurdakul’un yazısı...

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:03

Tombik Balık Özgürlüğe Koşuyor / Habib Bektaş / Resimleyen: Duygu Kocabaş Atılgan / Parmak Çocuk / 128 s. / 8+ / 2022.

Şiirden bir tekerlemeyle açılıyor öykümüz. Kapanışı da yine şiir yapıyor. Hepimizin gönlünde ne aslanlar yatar. Gelin görün ki çoğumuz, gündelik, sıradan rahatımızı yitirme korkusuyla ya da cesaretimizi bir yerlerde unuttuğumuz için belki; hayallerimizin, farklı olanın, gönlümüzce yaşamaların uzağına kolayca savruluveririz. Kimileriyse bağlasanız durmaz; yeni dostluklar, özgürce yaşanacak bir hayat onları beklemektedir. Bu uğurda her şeyi göze alırlar. İşte Tombik; düşlerini öldürmeyen, cesaret eden, risk almaktan çekinmeyen gerçek bir kahraman. Habib Bektaş’ın çocuk sevinçlerini ustaca söze çevirdiği öyküsünü Duygu K. Atılgan metni çoğaltan bir sıcaklıkla resimlemiş.

Hadi Işıkları Kapat Leonard / Josh Pyke / Resimleyen: Chris Nixon / Çeviren: Sima Özkan / hep kitap / 32s / 2+ / 2022.

Leonard haykırdı: “Hayır!” Karanlıktan korkmak mı? Tabi ki öyle bir şey yok. Ama karanlığın neler sakladığını kim bilebilir ki? Leonard, üç başlı, sekiz kollu, on iki bacaklı, kıllı mı kıllı, ürkütücü yüzlü canavardan mı yoksa beş burunlu, yedi kuyruklu, on bir elli, allı pullu canavardan mı korkuyordu daha çok, bilmiyordu. Odasının köşelerindeki canavarlar için ışık açık kalmalıydı. Anne ve babası nazikçe sorup durdular ışığı kapatması için. Ve ışıklar açık kaldı Leonard’ın odasında o gece, sonraki gece ve daha sonraki gecelerde… Çoğumuzun geçtiği bu yolu dayatmasız, sakince çözmenin bir örneğiyle geliyor kitap bize: “Canavarlar Nasıl Korkutulur?” kitabıyla! Leonard’ın yatağının üzerinde bulduğu bu kitabı okuyup uygulamasıyla çözülen tatlı bir hikâye anlatmış Josh Pyke. Chris Nixon’ın çizimleri ise görsel gelişmeyi destekler nitelikte, estetik algıyı geliştirici bir boyutlandırma.

Yula ve Yaban Keçileri / Hilde Myklebust / Resimleyen: Akın Düzakın / Çeviren: Aren Turhan / Arden Yayıncılık / 42 s / 5+ / 2022.

Baharın gelişiyle tepede yalnız başına duran evin yalnızlığı bitiyor, Yula ve babası tepeye tırmanıyor. Oysa hiç de kolay değildi bu, Yula gibi bir yaban kedisi için bile. Bir de bu çetin tırmanışta Karasakal’la karşı karşıya kalıyorlar. Burnundan soluyan vahşi keçi yıllardır tepede yaşıyor, kimseye geçit vermiyor. Yula’nın hayvanlarla kurduğu iletişimi pekiştiren bir karşılaşma oluyor bu. Anlaşmanın bir yolunu bulduğu Karasakal, yeni doğan oğlakların peşine düşen kartalı kovaladığında kartal Yula’ya saldırınca onu kurtarmaya geliyor. Keçilere ve tepeye dair sıcak bir doğa hikâyesi. Resimler ise Jostein Gaarder kitaplarında da severek takip ettiğimiz Akın Düzakın’ın.

Daha İyi Bir Dünya-Çocuk Hakları / On bir ressamın ortak çalışması / Çeviren: İrem Genç / Uçan Fil-Epsilon / 32 s / 3+ / 2022.

Birleşmiş Milletler 1959’da on maddelik Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kabul etti. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temelini oluşturan bu on madde, kitap kapağıyla birlikte on bir çizerin resimleriyle zenginleştirmiş. Ortaya enfes bir yapıt çıkmış. Böylesi bir çalışmayı öncelikle çocukların kitaplıklarında bulunması gereken konulara ekleyen Ediciones Jaguar’a ve Türkçeleştirerek bizimle de buluşturan Uçan Fil’e, çocukla ilgili tüm alanlarda çalışanlar ve ebeveynler adına teşekkür ediyoruz.