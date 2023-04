Güreli'den 'Kaybolan Van Dyck' sergisi

Yayınlanma: 30.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 04:00

TİYATRO

"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu"

Stefan Zweig'ın "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" adlı romanı, Çağdaş Serter tarafından muhteşem bir performansla sahnelere taşınıyor. Roman, bir kadının tutkulu ve acıklı hayat hikayesini anlatıyor. Kadın, aşık olduğu adamın hayatına girmek için her şeyi yapar, ama sonunda hayatının büyük bir kısmını ona adayarak boşa harcadığını fark eder. Oyun, Zweig'ın etkileyici dili ve Serter'in başarılı oyunculuğu ile seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Oyun 06 Mayıs Cumartesi günü, saat 20.00’de Ankara Arcadium AVM - Actor Studio Sahnesi’nde izlenebilir.

Ankara DT "Ocak"

"Ocak" oyunu, 1960'ların Türkiye'sinde geçen bir aile hikayesini anlatır. Hayal kırıklıkları ve yoksulluk arasında var olmaya çalışan aile üyelerinin yaşam mücadelesine odaklanır. Özellikle büyükannelerinin etrafında toplanan aile, kent yaşamının acımasızlığına karşı dayanışma ve birlikte ayakta kalma mücadelesi verir. Turgut Özakman'ın kaleminden çıkan oyun, Mithat Erdemli tarafından yönetilmektedir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bir gösterisi olarak sahnelenmektedir. Oyun 2, 3, 4, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde, saat 20.00’de, Küçük Tiyatro’da izlenebilir.





"Anne"

Fransız yazar Florian Zeller'ın "Anne, Baba, Oğul ve Kız" adlı oyunu, aile ilişkileri ve psikolojik gerilim temalarıyla öne çıkıyor. Oyunda, modern aile yapısında kaybolan bir anne ve aile içindeki güç mücadeleleri konu ediliyor. Oyunda, Anne karakterini Defne Kayalar, Baba karakterini Engin Hepileri, Oğul karakterini Doğa Halis ve Kız karakterini Sevda Erginci canlandırıyor. Oyunun sahneleri, birbirini tekrar ederek annenin kayboluşunu ve psikolojik gerilimini işliyor. Florian Zeller'ın "Anne, Baba, Oğul ve Kız" adlı oyunu, dünya çapında tiyatrolarda büyük yankı uyandırmış ve sinemaya da uyarlanmıştır. Aile ilişkileri ve insan psikolojisi üzerine düşündürücü bir deneyim sunan oyun, yazarın "Baba", "Oğul" ve "Anne" olarak yazdığı serinin en kıymetlisi olarak kabul ediliyor. Oyun 4 Mayıs Perşembe günü, saat 20.00'de, Ankara Panora Sanat Merkezi Sahnesi'nde izleyici ile buluşuyor.





İstanbul DT “Dört Mevsim”

"Dört Mevsim" İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği bir oyun. Yazarı Arnold Wesker ve çevirmeni Berin Cumalı olan oyunun yönetmeni Özgür Yalım. Oyun, iki orta yaşlı insanın aşkı, evliliği ve ilişkilerini konu alıyor. Karakterlerin geçmişteki ilişkileri, hayal kırıklıkları ve yaraları, yeni bir sayfa açma ve aşkın her şeyi affetmesi gibi konular oyunun ana temasını oluşturuyor. "Dört Mevsim", aşkın karmaşıklığını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi ve insanların birbirine olan bağımlılıklarını ele alıyor. Oyun 2, 3, 4, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde, saat 20.00’de, Mecidiyeköy Büyük Sahnesi’nde izlenebilir.

KONSER

Anthony Strong Trio - Dünya Caz Günü Konseri

Anthony Strong Trio, Dünya Caz Günü için CSO Ankara’da 30 Nisan Pazar günü, saat 20.00’de konser verecek. Anthony strong, İngiltere caz listelerinde 2011’de 45’lik kaydıyla 1 numaraya yükselen, dinamik yorumuyla Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına hayat veren ve çeşitli ödüller kazanan bir sanatçıdır. Şarkıcı, piyanist, söz yazarı ve besteci Anthony Strong, efsane Blues gitaristi B.B. King ve Michael Bolton gibi ünlü isimlerle de aynı sahneyi paylaşmıştır.

Valeria Castro

Valeria Castro, trap, tanganas, reggaeton ve perreo gibi müzik tarzlarını birleştirerek yeni nesil müzik anlayışına uygun bir ses çıkaran İspanyol bir şarkıcıdır. La Palma adasında doğan ve müzik kariyerine dört yaşında Escuela Insular de Música de La Palma'da başlayan Castro, 2017 yılında Alejandro Sanz'ın sosyal medya platformunda paylaştığı performans videosu sayesinde "Chiquita" adını verdiği ilk EP'sini yayınladı. Castro, müziğinde kırılgan bir ses tonu kullanarak şarkılarında duygusal bir derinlik oluşturur. Kendisi hakkında "Şarkılarımdaki kadar kırılgan değilim, ama bir insan olarak elbette aynı kırılganlığa çok yakınım. Aksi takdirde bir şarkıcı olamaz, kendimi bir aktris gibi hissederdim. Kimliğimin ve hayatımın müziğimin yansıttıkları ile örtüşmesi gerekiyor" diyor. Castro, Şubat ayında Madrid'deki Teatro Circo Price'da gerçekleştirdiği konserle müzik eleştirmenlerinden büyük övgüler aldı. Şimdi ise ilk kez Türkiye'de sahne alacak olan Castro, 2 Mayıs Salı günü, saat 20.00’de, CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.





Cecilia Krull

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Cecilia Krull, 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 20.00’de, CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verecek. La Casa De Papel'in jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile tanınan Krull, son zamanlarda çıkardığı single'ları ve albümleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanıyor. Şarkıcı, caz, pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında şarkılar söylüyor ve uluslararası üne sahip müzisyenlerle de işbirliği yapıyor. Krull ayrıca birçok film ve dizi soundtrack'inde de yer alıyor.





OPERA VE BALE

İzmir DOB "Notre Dame'ın Kamburu"

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Victor Hugo'nun ünlü romanı Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan bale eserini sahnelemektedir. Eser, Quasimodo adlı zoraki çan çalarının, güzel Esmeralda'ya olan aşkını anlatmaktadır. İzmir DOB'un yetenekli bale topluluğu, sahne tasarımı, kostümleri ve ışıklandırması ile büyüleyici bir performans sergilemektedir. "Notre Dame'ın Kamburu" balesi, 04 Mayıs Perşembe günü Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde izlenebilir. Müzik, Cesare Pugni tarafından bestelenirken, koreografi ve libretto G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy tarafından hazırlanmıştır. Orkestra şefliğini ise Tolga Taviş üstlenmektedir.





SERGİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi/Ankara

Özlem Cebecioğlu Şenyüz “Kırlangıçlar Zamanı”

Özlem Cebecioğlu Şenyüz, doğanın güzelliklerine olan hayranlığını tuvallerinde ifade etmek istiyor ve bu amaçla doğadaki unsurları resimlerine yansıtıyor. Sanatçının mavi dünyası, izleyicilere yeni bir perspektif sunarak onları doğanın güzelliklerini fark etmeye ve takdir etmeye teşvik ediyor. Resimlerindeki kırlangıçlar, özgürce uçarak doğanın özgürlüğünü ve güzelliğini temsil ediyor. Sanatçının eserleri, izleyicilerin doğayla bağ kurmasına ve onun güzelliklerini keşfetmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, sanatçının çalışmaları sadece güzel resimlerden daha fazlasını temsil ediyor, aynı zamanda doğanın önemini hatırlatıyor ve insanları doğanın korunması için daha duyarlı olmaya teşvik ediyor. Sergi Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de 11 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek.





Doku Sanat Galerisi/İstanbul

Mehmet Güreli "Kaybolan Van Dyck"

Mehmet Güreli'nin "Kaybolan Van Dyck" adlı sergisi, tarihi bir yolculuğa çıkarak Van Dyck'ın adıyla anılan kahverengi yağlı boya tekniğini kullanarak yarattığı dikkat çekici eserlerle sanatseverleri buluşturuyor. Sergi, Doku Sanat Galerisi'nde düzenleniyor ve Güreli'nin çağdaş yorumlarıyla zenginleşen portreler, Van Dyck'ın yaşamı ve dönemine ait izleri günümüz izleyicisine sunuyor. "Kaybolan Van Dyck" adlı sergi, Flaman ressam Van Dyck'ın tekniklerini ve dönemine özgü görsel unsurları daha yakından tanımak isteyen sanatseverler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sergi, ziyaretçilerin sanat tarihiyle kurdukları bağı derinleştirerek, yeni keşiflere yönlendirecek bir deneyim sunmaktadır. Sergi, 16 Mayıs 2023 tarihine kadar Doku Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir.





Soyut Sanat Galerisi/Ankara

Hatice Yaman'ın "Hadi Karşıya Geçelim"

Hatice Yaman'ın "Hadi Karşıya Geçelim" adlı resim sergisi, hayatta atılan adımların zaman ve mekanla ilgili olup olmadığını sorguluyor. Sergi, insanın hayatının bir deneyim olduğunu ve zamanın akışıyla insanın yaşamının da akışını sürdürdüğünü anlatıyor. Sergide yer alan resimler, insanların kalabalıklar içindeki adımları gibi hayatı yaşadığını ve hayatta ilerlerken çeşitli zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. Hatice Yaman'ın resimleri, ziyaretçileri hayatın zorluklarına karşı mücadele etmeye ve hayatın getirdiği farklı deneyimleri keşfetmeye teşvik ediyor. "Hadi Karşıya Geçelim" adlı sergi, insan hayatı ve deneyimleri hakkında derinlemesine düşünmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Sergi, ziyaretçilerin farklı perspektiflerden bakarak hayatı anlamalarını sağlayacak bir deneyim sunuyor. Sergi, 17 Mayıs 2023 tarihine kadar Soyut Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.





Nurol Sanat Galerisi/Ankara

Nazan Pamuk “Aynadaki Sen”

Sürrealist ve fantastik tarzıyla dikkat çeken ressam Nazan Pamuk, figür çalışmalarına ağırlık verdiği eserleriyle tanınıyor. Kendisini etkileyen toplumsal durumları ve izlenimlerini kendi hayal dünyasında yansıtarak tuvale döken sanatçı, duyarlılığı ve bilinciyle sanat yaşamını sürdürüyor. Sanatçının kendine özgü tarzı ve hayal gücü, eserlerinde yansıttığı figürlerle birleşerek kendisine özgü bir dünya yaratıyor. "Aynadaki Sen" sergisi de bu dünyanın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Nazan Pamuk, toplumsal konuları odak noktasına alarak zihnindekileri paylaşmaya çalışıyor. Sergileriyle de sanatseverlerin ilgisini çeken Pamuk'un "Aynadaki Sen" adlı sergisi, Nurol Sanat Galerisi'nde 20 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilir.





FESTİVALLER

Trabzon Tiyatrolar Birliği, 30 Nisan-07 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceği 2. Tiyatro Festivali'nin hazırlıklarına devam ediyor. Bağımsız tiyatrolar tarafından kurulan bu birliğin düzenlediği festivalde bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Bulancak Sanat Tiyatrosu ve Akçaabat Belediye Tiyatrosu da yer alıyor. Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği festivalde, oyun sonrasında yönetmen ve oyuncularla söyleşi programları yapılacak ve festival boyunca söyleşiler devam edecek. Katılımcı tiyatrolar ve oyunlar ise şunlar: Tiyatro Zinos "Tuvaldeki Kadınlar", Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Radyo-Yu Hümayun", Akçaabat Belediye Tiyatrosu "Entrikalı Dolap Komedyası", Tiyatro 0D10 "Depo", Gugulumdakiler Tiyatrosu "Şekspir'in Suçu Ne", Tiyatro Panki "Dağ Evi", Trabzon Şehir Tiyatrosu "Dilek Ağacı", Bulancak Sanat Tiyatrosu "Açık Denizde".