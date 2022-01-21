Güvenliklerin gözünden 100 eşsiz kare İstanbullularla buluştu

21 Ocak 2022 Cuma, 15:16

İstanbul’un park, bahçe ve toplu taşıma gibi bin 300 noktasında çalışan güvenlik görevlileri hem çalıştı hem de şehrin eşsiz manzarasından kareler yakaladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehri fotoğrafladı. İstgüven tarafından hayata geçirilen “Hadikaydet İstgüven” projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi.

Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, dün İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu’nda buluştu.

"BİR YILLIK BİR ÇALIŞMANIN SONUCU"

Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İstgüven AŞ Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, İBB İsper AŞ Genel Müdürü Banu Saraçlar katıldı. Serginin açılışında konuşan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “Bu sergi, yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonucu. Güvenlik görevlileri, çeşitli manzaraları, anları fotoğrafladı. Bunun sonucunda çok başarılı çalışmalar çıkmış. Her ay birinci seçilen karelerden 100 tanesi de bugün burada sergileniyor” dedi.

"3 BİN 500 FOTOĞRAFIN İÇİNDEN 100 KARE SEÇİLDİ"

Sergide konuşan İstgüven Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, “Sevgiyle hizmet eden özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın kültür ve sanata da çok yatkın olduğunu göstermek istedik. Yaklaşık bir yıl önce başladık, ‘4 Mevsimde 100 Karede İstanbul’ temalı bir fotoğraf sergisi planladık. Çalışanlarımız tarafından sisteme yüklenen 3 bin 500 fotoğrafın içerisinden seçilen 100 kareyi sergilemek istedik. Burada İstanbul’un kışı, yazı, sonbaharı, denizi, camileri, tarihi ve kültürel mirasını arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla tamamen kendi gönülleri ve gözleriyle bizlere aktardılar. Sergimiz 4 şubata kadar açık, İstanbullu vatandaşlarımız ve şehre gelen yerli ve yabancı turistlerimizin görsel zevkine sunulmak üzere konumlandırıldı” diye konuştu.

"ŞEHRE BİR DE BİZİM OBJEKTİFİMİZDEN BAKIN"

Sergide fotoğrafı yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Burak Çevik, “Bu karelerin biz güvenlik görevlilerinin objektifinden çıkması beni çok mutlu etti. Fotoğrafların her birinde emek var. İstanbullulara, bu şehre bir de bizim kadrajımızdan bakın diyoruz ve Yenikapı Metro İstasyonu’na yolu düşen herkesi bu sergiye bekliyoruz” dedi.

Özel Güvenlik Görevlisi Erol Turgut ise “Buradan geçen yolcular da fotoğrafları gördükçe şaşırıyor. 60 yaşındaki bir yolcu; ben 60 yıldır İstanbul’dayım ve burada böyle bir yerin olduğunu ilk defa görüyorum. Haliç Tersanesi olduğunu duyunca şaşırdı. ‘Ben daha önce hiç görmedim’ dedi. İstanbul’un görülmeyen noktalarını vatandaşla buluşturmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Yenikapı Metro İstasyonu’ndaki 4 Mevsimde 100 Karede İstanbul adlı sergi 4 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.