Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 100. yıl etkinliği
Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşunun 40. yılı kutlamaları kapsamında sergi ve panel düzenlenecek.
Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşunun 40. yılı kutlamaları kapsamında sergi ve panel düzenlenecek. Prof. Dr. Zafer Gençaydın’ın sanatçı ve eğitimci kişiliği konularının yer alacağı panel ve sergi 12 Aralık 2023 Salı günü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. “Belleğimizden Portreler: Prof. Zafer Gençaydın” konulu panelde; yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar, sanatçı akademisyenler Prof. Nur Gökbulut, Prof. İsmail Ateş, Prof. Hüsnü Dokak, Prof. Cebrail Ötgün ve sanatçı Cezmi Orhan konuşacak. 10.00’da panel ile başlayacak olan etkinlik, 14.00’te açılacak olan sergi ile devam edecek.
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