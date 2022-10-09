Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali başladı

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamayan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali (RTFF) başladı.

AA
09 Ekim 2022 Pazar, 00:15
Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali başladı
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Rotterdam kentinde düzenlenen festivalin açılışında, İlke İşisağ'ın yönettiği, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi gösterildi.

Filmin gösteriminin sonunda festivale çevrim içi katılan İşisağ, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle, festival kapsamında Rotterdam, Amsterdam ve Deventer kentlerinde 9 Türk filmi gösterilecek.

Festival, 15 Ekim'e kadar devam edecek.


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