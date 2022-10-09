Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali başladı
Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamayan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali (RTFF) başladı.
Rotterdam kentinde düzenlenen festivalin açılışında, İlke İşisağ'ın yönettiği, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi gösterildi.
Filmin gösteriminin sonunda festivale çevrim içi katılan İşisağ, seyircilerin sorularını yanıtladı.
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle, festival kapsamında Rotterdam, Amsterdam ve Deventer kentlerinde 9 Türk filmi gösterilecek.
Festival, 15 Ekim'e kadar devam edecek.
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