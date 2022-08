İstanbul Festivali’ndeki etkinliklere her gün binlerce kişi katılıyor

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Bir fincan kahve fiyatına bir festival mottosuyla yola çıkmışlar. Koltuğunu kap gel, demişler. İBB, Yenikapı Festival Parkı’nı tahsis etmiş. Metro saatlerini uzatmış, Kültür AŞ etkinliklerin tanıtımını yapıyor. O kadar ki ben İBB’nin düzenlediği bir etkinlik sanıyordum? İstanbul Valiliği de güvenlik sağlama konusunda her türlü işbirliğini yapmış. Ulaştırma Bakanlığı Marmaray saatlerini bile uzatmış ki epeydir metronun uzuyor olması tek başına bir işe yaramıyor ama cuma cumartesi geceleri Marmaray sefer saatleri bir türlü uzamıyordu. Hayrola, barıştık mı? Gibi görünüyor! 23 Temmuz’da başlamış, 14 Ağustos’ta sürpriz bir konserle bitecek festival, her gün on binlerce İstanbulluyu ağırlıyor. Ocu bucu değil, her kafadan İstanbullu toplamı 47 konserde her gece şarkılara eşlik ediyor. Selda Bağcan da var Kenan Doğulu da. Melek Mosso da var Ceza gibi rapçiler de. Bugün sahneye çıkacak Yıldız Tilbe, burayı en çok sallayacak şarkıcılardan biri olacak. Şimdiden 150 bin bilet satılmış ve satışlar durdurulmuş, daha fazlasında güvenlik sıkıntısı olur diye. Konserler Türkiye’nin en büyük LED ekranının (354 m2) bulunduğu iddia edilen bir sahnede gerçekleşiyor. İlk geceki Kenan Doğulu konserinde her türlü ışık, ateş, ses gösterisi yapılmış. Festivalin hedefi bir milyon kişi ağırlamak, şimdiden bunun yarısı gerçekleşmiş.

ORGANİZATÖR ÖNEMLİ

İstanbul’un en büyük, en uzun ve en kalabalık etkinliğini İBB değil kim gerçekleştiriyor? Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi. Böylece haberin en ilginç kısmı konserler olmaktan çıkıp organizatörler oluyor. Valilikle belediyeyi ve hatta Ulaştırma Bakanlığı’nı barıştıran, ünlü sanatçılara kaşelerini ödeyip sahneye çıkaran ve en büyük sahnede en kalabalık seyirciyle buluşturan ve bütün bunları 30 TL’ye yapan bir şirket. Hiç adını duymamıştık. Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal, “Yurt içinde ve yurtdışında fuarcılık ve kongre yönetimi sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip farklı sektörlerde 500’ü aşkın organizasyon gerçekleştirmiş, bu organizasyon için buluşmuş gruplar” olduğunu anlatıyor. Yönetimden Hakan Adıgüzel ise bu yıldan yüksek maliyetler ve bu kadar düşük bilet ücretiyle bir kâr beklentileri olmadığını sohbet sırasında söylüyor. Olsa şaşardım. KüçükÇiftlik Park’taki konserlerde alkollü içecek tüketilebiliyor, burada ruhsat sorunu yüzünden yok. Dolayısıyla büyük sponsor da yok. Bir ana sponsor var. Dondurma ve tavuk firmalarıyla nereye kadar? Lezzet sokağında çeşitli markaların açtığı lokantalar var. Ama bir bira içilemiyor. Özel bir hastanenin açtığı bir sağlık merkezi de bu kadar kalabalık bir ortamda oluşabilecek ihtiyaçlar için bulunuyor. Ekonomik bir başka boyutu da yarattığı istihdam tabii ki, çoğu gençlerden oluşan yaklaşık bin kişilik bir kadro arı gibi çalışıyor. Gençlere harçlık çıkıyor. Hakan Adıgüzel, Anadolu yakasından da büyük talep olduğunu, seneye orada da festival düzenlemeyi planladıklarını ve ünlü yabancı sanatçıları da getirmeyi hedeflediklerini anlatıyor.

SİMGE VE YAŞAR

Bu etkinliği deneyimlemek için müzik yazarımız Cenk Erdem’le pazar gecesi oradaydık. Simge ve Yaşar’ın konseri vardı. Simge, çok güzel bir genç kadın, sesi ve şarkıları da güzel. Bir ara sahneye pasta gelince öğrendik ki 41. yaşını kutluyormuş, 41 kere maşallah, transparan tuvaleti içinde çok cesur ve şıktı. Yaşar bildiğimiz Yaşar, şarkıları bildiğimiz şarkılar. Onu hâlâ seviyoruz! Dinleyiciler de bütün şarkılara eşlik ettiğine göre hafızamız kuvvetli, unutmamışız!

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Festivalde sadece konserler yok. Alanın kapıları saat 16.00’da açılıyor. Çocuk atölyeleri, tiyatro, e-spor, pandomim gösterileri, şarkı yarışması gibi farklı etkinlikler de çok. Çoğu ailelerden oluşan kalabalık dinleyici grubu, konseri hayli sakin izliyor. Yurtdışındaki festivallerden gelen görüntüler yok burada. Hatta portatif tuvaletlerde abdest alma bölümlerini kullananlar olduğuna göre namaz niyaz da söz konusu. Bunun yanında Simge’nin, kendisine çok yakışmış transparan kostümü pekâlâ hoş karşılanıyor? Görünen o ki pandemi sonrası evde kalmaktan bunalmış, ekonomik krizden dolayı tatile de çıkamamış İstanbullular, geceleri makul bir fiyata gidip deniz kenarında hava aldıkları, müzik dinledikleri bir ortamda olmaktan mutlular.