“Kırılgan Kanatlar: ‘Kuşlar da Ölür’ Sergisi ile Doğaya Şiirsel Bir Yolculuk”

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:30

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:30

Sanatçı Kadınlar Derneği’nin Artnouva Sanat Fuarı’ndaki “Kuşlar da Ölür” sergisi, doğayla kurduğumuz karmaşık ilişkiyi şiirsel ve derin bir bakış açısıyla ele alıyor. Fuarda ilk gözüme çarpan işlerden biri, serginin özünü yansıtan şu mesajla ziyaretçilerini karşılıyor: “Kuşlar da ölür…”





Eserlerin arasında gezinirken, adeta doğanın sesiyle baş başa kalıyorsunuz. Metal yuvalar, endüstriyel atıklarla donatılmış heykeller ve kuşların kanat çırpışlarını çağrıştıran ince detaylar, doğanın bize sessiz ama güçlü bir hatırlatmasını sunuyor. Bu sergi, izleyiciyi hem görsel hem de duyusal bir yolculuğa çıkararak, “Kuşlar da Ölür” cümlesinin arkasındaki acıyı ve haykırışı hissettiriyor.





Yasemin Coşkun’un editörlüğünde hazırlanan sergide Asuman İnceayan, Ayşe Ertem, Burçin Savaş, Fulya Turan, Gülcan Acar, H. Suna Sönmezalp, Hale Metin, Hatice Çelebioğlu, Lale Akyol, Leyla Bölünmez Coşkun, Nilgün Sipahioğlu Dalay, Selma Türlü, Sinem Öney, Şükran Ersoy ve Yasemin Coşkun gibi usta sanatçılar yer alıyor. Her bir sanatçının eseri, sanayinin doğa üzerindeki izlerini farklı bir açıdan yansıtarak, izleyiciyi derin düşüncelere sevk ediyor.





Doğanın kırılganlığı ve sanayinin yıkıcı gücü, bu yetenekli sanatçılar tarafından ustaca harmanlanmış. Sergi, yalnızca izlemekle yetinemeyeceğimiz, içselleştirip düşünceye daldığımız bir deneyim sunuyor. Eserler arasında gezinirken, “doğa insanın yansımasıdır” diyen ünlü bir söz aklınıza geliyor; doğanın içindeki her kırık, her yaralı iz, aslında insanın ruhundaki yansımalar gibi.





“Kuşlar da Ölür” sergisini deneyimleyen herkese, doğanın narin dengesini bozmadan yaşamayı hatırlatmak amacıyla şu çağrıyı yineliyorum: Doğa bizimle bir, biz onunla biriz. “Doğa, insan ruhunun sığınağıdır. Ona zarar verirken, aslında kendimizi yaralarız.”