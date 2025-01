Milyonların çocukluk kahramanı geri dönüyor: He-Man beyazperdeye taşınıyor!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:10

80’li yılların unutulmaz çizgi filmi He-Man (Masters of the Universe), live-action formatıyla beyazperdeye taşınıyor. Merakla beklenen filmde, Eternia’nın en güçlü savaşçısı He-Man’i İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.



Son olarak “Idea of You” filmindeki performansıyla dikkat çeken Galitzine, yeni rolü için özel bir hazırlık sürecine girdi.





Rolüyle ilgili Vogue dergisine konuşan 30 yaşındaki yıldız, “He-Man gibi olmak için dünyadaki tüm ağır şeyleri kaldırıyorum diyebilirim” ifadelerini kullanarak sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirtti.

Filmin yapımcılığını Amazon MGM Studios ve Mattel Films üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bumblebee filmiyle tanınan Travis Knight oturacak. Senaryosu ise ödüllü yazar Chris Butler tarafından kaleme alındı.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

He-Man’in beyazperde macerası, 5 Haziran 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu ise henüz gizemini koruyor.





JARED LETO "SKELETOR" ROLÜNDE

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, Eternia’nın en büyük savaşçısı He-Man’in ezeli düşmanı Skeletor karakterini canlandıracak. Leto’nun karanlık ve etkileyici oyunculuğu, filme büyük bir derinlik katması bekleniyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor: