Müziğin ritmi CRR’de...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:16

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) müzik ile tarihin bir araya geldiği köklü bir kurum. Yapılan konserler 2023 yılında çok konuşuldu. Katılım rekoru kıran CRR yeni mevsimin ikinci yarısına hızlı ve iddialı başlıyor. İkinci yarıda CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın ekibiyle hazırladığı yeni programda; usta müzisyenlerin katılacağı konserlerle müzikseverlerin yine dikkatini çekecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu’nun 2024 Konser Sezonu programı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya CRR Genel Sanat Yönetmeni Orhan, İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan, İBB Kültür Etkinlikleri Müdürü Gülayşe Eken katıldı.

DOĞAYA ÖVGÜ

2024 konser sezonuna cumartesi akşamı Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası konseriyle adım atacağız diyen Orhan, “Doğaya Övgü başlığıyla müzikseverlerle buluşacak konserimizin yıldızı, virtüözlüğü ve yorum derinliğiyle dikkat çeken Peru asıllı İspanyol keman sanatçısı Leticia Moreno. Konserde, Wagner’in derinliklerinden Lalo’nun İspanyol ritimlerine, Dvorák’ın doğa aşkına uzanan bir müzikal olacak” dedi.

“Müzik, bizleri birleştiren, duygularımızı harekete geçiren ve anılarımızı canlandıran evrensel bir dil. İstanbul gibi tarih boyunca kültürlerin ve sanatların kesişim noktası olmuş bu eşsiz şehirde, CRR olarak sanatın bu gücünü daha da geniş kitlelere ulaştırmak en büyük gayemiz” diyen Orhan konuşmasına şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sezonlar boyunca sizlerin desteği ve ilgisiyle, ulusal ve uluslararası birçok önemli konser ve müzik etkinliğine ev sahipliği yaptık. Bu yıl da sanatın farklı renklerini ve dünyanın dört bir yanından gelen dünyaca ünlü isimleri ağırlayacağımız bir program hazırladık. Bu program, sadece bir konser dizisinden ibaret değil; aynı zamanda sanat eğitimine de büyük bir katkı sağladığına inandığımız ve sonuçlarını mutlulukla gözlemleme imkânı bulduğumuz ‘Ustalık Sınıfları’, ‘Girişte Solda’ müzik söyleşileri ve ‘Yüzyılın Yüzleri’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz müzik buluşmaları; müzik öğrencilerine salonumuzun fuayesini açarak onları dinleyicilerle buluşturduğumuz ‘Genç Müzisyenlere Destek Projesi’ konserlerimiz ve her çarşamba ücretsiz olarak yine fuayemizde gerçekleştirdiğimiz ‘Beş Çayı Konserleri’ ile dolu. Burada amacımız, CRR’yi her an yaşayan bir müzik mabedi haline getirmekti, buna adım adım şahit olmak büyük mutluluk. Buna şimdi de yeni kurulacak olan ‘İBB Genç Akademi Orkestrası’nı eklemenin heyecanı içindeyiz.”

KATILIM REKORU

2023 konser sezonunda katılım rakamlarının çok yükseldiğini söyleyen Orhan, “Geçmiş 21 yılın ortalamasında yüzde 31.5 olan doluluk oranı geçtiğimiz sezon yüzde 61’e yükselerek iki katına çıktı. Kapalı gişe konserlerinin ortalaması son 21 yılda 9 iken, geçen sezon bu sayı 24’e ulaşarak neredeyse üç kat artış gösterdi. 796 koltuğun doluluk ortalaması ise 258’den 501’e yükseldi” diyerek CRR Konser Salonu’nun, 2023 sonbahar sezonunda son 21 yılın rekorunu kırdığını belirtti.

Toplantıda konuşma yapan İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan ise sanat eğitimlerine de değinerek şunları söyledi: “Kültür merkezlerini eğitim yuvasına çevirerek, sanat eğitimlerinin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürütmeye başladık. İstanbullu çocuklar keman, piyano, gitar, bağlama, bale, halk dansları, drama, resim, modern dans eğitimlerini almaya devam ediyor. Toplam 12 mekânda, toplam 2076 öğrenci ders alıyor. Yeni derslikler açılmaya devam ediyor ve eklenen branşlarla birlikte, 2500 öğrencinin üzerine çıkmak hedefleniyor.”