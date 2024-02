‘Müziksiz hayat delilik’

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Müzik hayatımızın bir parçası. Ritim üzerine kurulu döngünün içindeyiz. Çocukluğumuzdan bu yana müzik vazgeçilmezimiz olmuş. Bunun farkında olan, piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’den oluşan Duo Blanc&Noir, 0-7 yaş grubuna özel bir proje hazırladılar.

Konser, ninni ve öyküler eşliğinde çocuklar için etkileşimli bir müzikal yolculuk olacak. Şekeranber ve Çetiner “Imagine” konseri ile yarın Cemal Reşit Rey’de (CRR) dinleyici ile buluşacak.

Çocuklar için piyano ile canlı bir deneyim yaşamaları amacıyla tasarlanan projede müzik sadece duyulmakla kalmayıp aynı zamanda keşfediliyor ve kişinin kendi eylemleriyle bir deneyime dönüşüyor.

ÖZEL HİKÂYELER

Aynı zamanda kitap olan “Imagine” albümü sanatçıların kendi kaleminden her bir ninni için yazılan öyküler ve notalar ile kitap olarak da okurlarla buluştu. Şekeranber ve Çetiner ile müzik yolculuğunu konuştuk.

Projenizi bize anlatır mısınız?

Şekeranber: Albümümüz her ay için bestelediğimiz ninnilerden oluşuyor ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden rahat dinlenen klasik müzik parçalarını içeriyor. Kısa bir süre önce bu bir nota-hikâye kitabına dönüştü. Kitabımızda her ay için besteledigˆimiz ninnilerin notaları ve her ninni için özel olarak yazdıgˆımız hikâyeler yer almakta. Hikâyelerimizin muhtes¸em renklere dönüs¸mesini sagˆlayan illüstrasyonlarını ise Brooklyn’de yas¸ayan sanatçı Kristiana Pärn hazırladı. Hayatımızdaki birçok anımızı ve hayalimizi müzik yoluyla zenginleştirdiğimiz bu yolculukta müzigˆe ilgisi olan veya piyanoya yeni bas¸lamıs¸ aile bireylerinin solo piyano için yazılmıs¸ notaları çalarak dahil olabilecekleri bu ninniler es¸siz bir deneyime dönüs¸sün istedik. Kitabımızdaki son ninni ise küçükken rüyalara dalmamızı sagˆlayan, büyüklerimizin bizlere söyledigˆi unutulmaz “Dandini Dandini Dastana”.

Çetiner: Albüm ve kitap dışında artık bir de “Imagine Live” konser projemiz var. Bu projede çocuklar konsere dahil olarak şarkı söyleyip, ritim tutup, piyanonun seslerini keşfedip bizimle sahnede müzik yaparak farklı bir konser deneyimi yaşayacaklar; kitabımızdan hikâyeleri dinleyebilecek ve müzikle hayal kurmayı deneyimleyecekler. Hedefimiz bu konserde yedi yaş üstü çocuklarımız ve yetişkinler de eminiz ki eğlenerek öğrenebilecekleri özel bir konser deneyimi yaşayacaklar.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN...

Çocuklarla müziği, çocuklar için müziği nasıl tanımlarsınız?

Çetiner: Çocuklar müziğe hemen tepki gösteriyorlar, yeni şeyleri denemeye çok açıklar. Çocuklarla müzik yapmak veya onları müziğe dahil etmek mümkün. Bu yüzden de çocukken bir müzik enstrümanını öğrenmek çok daha kolay geliyor.

Şekeranber: Çocuklar için müzik seçiminde onların gelişimini olumlu yönde etkileyecek dinletilebilecek müzikler klasik müzik repertuvarından Mozart, Bach, Beethoven gibi bestecilerin ve daha birçok bestecinin çoksesli yatıştırıcı ve canlandırıcı eserleri olabilir. Önemli olan farklı enstrümanların ve seslerin tek başına farklı melodileri olsa da birlikte bir uyum ve bütün içinde tınlayabildiklerini deneyimlemeleri olacaktır. Bunları duyarak yetişen çocuklar toplum içinde yaşarken de aynı şeyin mümkün olabileceğini öğreneceklerdir. Bunun dışında aktif olarak bir enstrüman çalmak veya pasif olarak bir klasik müzik eseri dinlemek beynin iki lobu arasındaki bağlantıları artırarak çocukların gelişimlerine de katkıda bulunacaktır. Büyük düşünür F. Nietzsche’nin de dediği gibi “Müziksiz bir hayat delilik olurdu”.

BİZİM İÇİN BİR BAYRAK YARIŞI...

Fikir ve oluşum süreci nasıl gelişti?

Çetiner: Çocukluğumuzda müzik bize neyi anlatıyordu diye düşündük ve hayallere dalıp çıktığımız maceraları, o barış içindeki yeni dünya özlemini hayal ettiğimizi hatırladık. Annelerimizin bize söylediği ninniler, anlattığı hikâyeler vardı o günlere ait. Bizim için de aynı görevi bir bayrak yarışındaymışcasına elden ele gelecek nesle aktarmanın haklı arayışı oldu.

Şekeranber: Bu albümde müziğin hepimiz üzerindeki iyileştirici etkisinin, hayallerimizin en sınırsız olduğu rüyalarımıza eşlik etmesini istedik.