‘Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara’ söyleşisi Cumhuriyet’te gerçekleşecek

Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:39

Güncelleme: 03.06.2024 - 16:39

Gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilciliği’nin sergi salonunda 5 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de “Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi Ankara” söyleşisi düzenlenecek. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) Başkanı Süleyman Dodi Dündar, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Burcu Vardar, Kontrast Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülser Günaydın ve Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Sibel Aktaş’ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe ilişkin Süleyman Dodi Dündar şunları söyledi:

“Cumhuriyetle 100 yılını tamamlamış bir Türkiye elbette ki dünya kültür ve sanat gelişmelerinde en ön safhalarda yer alacak hatta bu anlamda öncü projelerin de sahibi olacaktır. Bu anlamda Ankara'nın yüz yıllık modernite birikimiyle böylesi anlamlı bir projeye ev sahipliği yapması hiç şaşırtıcı değildir. Müzeler, insanlığın iyi ve kötü her anlamda en önemli gelişmişlik göstergelerinden biridir. Biz ülke olarak bugün Ankara'da her ne kadar fiziki olarak bir çağdaş sanat müzesine sahip olmadığımızı düşünsek de bu aslında sistemin bize dayattığı bir aldatmacadır. Günümüzde inşa edilen avm, plaza, gökdelen vb gibi yapılar zamanımızın tanığı ve en önemli çağdaş sanat nesneleridir. Bu nereden baktığınıza ve ne görmek istediğinize göre değişir. Bugün dünya üzerindeki müzelerin varlığı da zaten tartışmalı bir konu değil midir? Müzeler neleri göstermekte ve neyi örtmektedir? Dolayısı ile bugün çevremizde gördüğümüz her türlü çarpık kent nesneleri; kapital para tuzakları, tüketim odaklı şehir tasarımları, orantısız ucube beton yapılar, canavarlaşan araç trafiği, yeşilsiz, huzursuz, mutsuz şehir ortamları, bilinçsiz kimliksiz insan yığınları, hepsi birer çağdaş sanat nesnesidir ya da değildir. Bu nesneler en az müzelerin ve içindeki nesnelerin sanat nesnesi gerçekliği kadar gerçektir ve hayatımızda en az o ölçüde hatta daha da fazla bir etkiye sahiptir. Emperyalizmin neoliberal ekonomi doktriniyle 3. Dünya ülkelerine has geliştirdiği yerel manipülasyonlu, emperyal güdümlü iktidarların sanatı da başka ne olacaktı ki. Çıkar odaklı uluslararası sömürü düzeni, Türkiye ve Ankara'yı bugün dünya kültür ve sanat gelişmelerinden uzaklaştırmaktadır. Ama biz sanatçılar sistemin bize dayattığı koşulları koşulsuz kabul edecek değiliz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da fiziki bir çağdaş sanat müzesinin bulunmayışı çağdaş sanat kültürünün ve müzesinin olmadığı anlamına gelmemelidir. Biz sanatçılar kendi çağdaş müzemizi oluşturabilecek yeterliliğe fazlasıyla sahibiz. Olmayan Çağdaş Sanat Müzesi, biz özgür sanatçıların Ankara'da oluşturduğu bağımsız bir çağdaş sanat müzesidir.”