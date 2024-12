Perde açılır: Şarlo!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:05

Charles S. Chaplin, Londra’nın fakir bölgelerinden birinde doğup büyüyen namıdiğer Şarlo önceki akşam sahnedeydi. Ülkemizde ilk kez sahnelenen Aksel Bonfil’in yazdığı ve Saim Güveloğlu’nun yönettiği, “Chaplin” adlı oyun sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun bizi 1900’lerin Londra’sından 1913’lerin Amerikası’na götürüyor.

ANLATICILAR…

Londra’nın yoksul sokaklarından yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı eserler ve Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in, sahnedeki performanslarıyla dikkat çeken iki anlatıcının da yer aldığı yaşamına tanıklık ediyoruz.

Perde açıldığında sahnede Chaplin’in çocukluk yıllarını görüyoruz. Chaplin’in henüz 13 yaşına bile gelmeden ayrılan annesi ve babası, müzikhollerde ve çeşitli tiyatrolarda çalışan profesyonel sanatçılar. Annesinin şarkısıyla açılan sahne, Chaplin’in çocuk yaşta sahneye çıkmasıyla devam ediyor.

ANNESİ…

Sahne adı Lily Harley olan annesi Hannah Chaplin profesyonel olarak sahneye ilk kez 19 yaşında çıkmış. Annesi ve başka babadan olma kardeşi Sydney Chaplin ile birlikte Londra’nın fakir semtlerinde çeşitli evlerde büyüyen Chaplin’in yaşamı ruhsal dengesizlikler yaşayan annesinin durumunun kötüye gitmesi ile zorlaşmış. Anne Hannah, 1894’teki bir sahne performansı sırasında sesini kaybetmiş ve hemen ardından yaşadığı ekonomik zorlukların da etkisiyle psikolojik sorunları artmış. Bir rehabilitasyon merkezine yatırılan annenin sahnede başlayan yaşamının nasıl sona erdiğini ve alkolik olan babanın nasıl yaşam sürdürdüğü ve ölümünü görüyoruz.

Chaplin, 1913’te gittiği ABD’de sinemaya başlamıştı. 1914’teki ilk filmi Making A Living’in ardından çekilen Kid Auto Races in Venice filminde bol pantolonlu, melon şapkalı, büyük ayakkabılı, sürekli bastonunu çeviren ve sakar hareketleri ile gülünç mizansenler oluşturan “Şarlo” tiplemesini yaratır. Yıllar içinde aralarında 1917 yapımlı The Immigrant ve The Adventurer gibi filmlerinin de bulunduğu 60’tan fazla kısa filmde oynayarak yeni gelişmekte olan sinemanın da etkisiyle dünya çapında bir üne kavuştu.

CANLI MÜZİK

Dönen sahne dekoruyla dikkat çeken oyunda Chaplin’i canlandıran Özgür Daniel Foster, oldukça başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Oyunun müzikleri, kostüm tasarımı başarılı. Sahnede, tüm müzikler ve ses efektleri canlı olarak yapılıyor. Neredeyse tüm yaşamına tanıklık ettiğimiz oyun Chaplin’i tanımayan yeni nesil için bir özet niteliğinde. Oyunda, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener rol alıyor.