"PhotoMaraton İstanbul 2022", Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:59

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinliğin Point Hotel Taksim'de yapılan basın toplantısına katılan Aral, PhotoMaraton'un fotoğraf tutkunlarını bütün dünyada bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Aral, son yıllarda Türkiye'nin fotoğraf sevdalılarının arttığı bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek, "Bunda bizlerin payı varsa ne mutlu bize. PhotoMaraton, her zaman olduğu gibi Sirkeci Tren Garı'nda başlayacak. Bu sene çok önemli bir tarihte yapıyoruz; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizim için çok önemli" dedi.

Sirkeci'den sonra Beyazıt Meydanı, Şişhane ve Taksim'in de PhotoMaraton rotasında olduğunu ifade eden Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür etkinlikleri Türkiye genelinde yapıyoruz ve çok yüksek katılım oluyor. Diyarbakır ve Adıyaman'da yaptık. Cumhuriyetin 100. yılıyla beraber Orta Doğu hinterlandında bunu yapmayı amaçlıyoruz. Tema birincilerine ve yarışma birincisine Canon çok değerli ödüller verecek."

Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C Pazarlama Direktörü Bengü Topçu ise etkinliğin ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Değerli jüri üyelerimizin yorumlarıyla belirlenen kazanan fotoğrafçılara toplam 15 adet Canon imzası taşıyan hediyemiz olacak. Kurumsal felsefemiz olarak benimsediğimiz 'Kyosei', Japonca'da 'ortak fayda için birlikte yaşamak ve çalışmak' perspektifiyle kültür, sanat ve spor faaliyetlerini desteklemeye önem veriyor ve bu doğrultudaki etkinliklerin yanında olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

PHOTOMARATON HAKKINDA

Her sene en az bin kişinin katıldığı sokak fotoğrafçılığı etkinliği kapsamında, İstanbul'un sokakları Sirkeci, Beyazıt ve Şişhane üçgeninde 9 saatte fotoğraflanacak.

Dijital, analog, cep telefonu ve video kategorilerinin bulunduğu etkinliğe, 9.00'dan itibaren tarihi Sirkeci Tren Garı’nda kayıtlar başlayacak. Dünyanın 90'dan fazla ülkesinde düzenlenen uluslararası etkinliğin 2018'den beri Türkiye'de gerçekleştirilen bölümüne bugüne kadar 7 binden fazla kişi katıldı.

Müzik, dans ve performans gösterilerinin de eşlik ettiği etkinliğin jürisi Ayşe Akhan, Bülent Teymur, Hakkı Yıldırmaz, Mert Çağıl Türkay, Nadir Ede, Özlem Demircan, Serdar Akyay, Timurtaş Onan ve Zehra Çöplü'den oluşuyor.

Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında ise Emel Sezer, Emirkan Cörüt, Gılcan Mete Delibay, Gülsen Salman, K. Deniz Kalaycı, Onur Çam, Ömer Serkan Bakır, Soner Arkan, Zeki Çelik, Cüneyt Güngör, Serhan Akın, Yonca İnceoğlu, Abdulkadir Karataş, Ahmet Hamza Üstün ve Murat Türkbıkmaz yer alıyor.

Canon sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "www.photomaraton.com" adresinden ulaşılabilecek.