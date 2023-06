Queen’in kataloğu 1 milyar dolara satılabilir

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:30

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:30

We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free ve The Show Must Go On gibi unutulmaz parçalara imza atan rock müzik grubu Queen günümüzde hâlâ en çok dinlenen gruplar arasında yer alıyor. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ve John Deacon'dan oluşan müzik grubunun kataloğunu; Universal Music Group'un, Disney Music Group’tan satın almak istediği belirtildi.

Satış için ödenecek bedelin 1 milyar doları aşabileceği ve anlaşmanın bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. Disney Music Group'un bir sözcüsü ise şirketin kataloğu satma gibi bir planı olmadığını öne sürdü.

REKOR FİYAT

Aralık 2021’de Amerikalı müzisyen Bruce Springsteen, şarkı kataloğunu satışa çıkararak gündem olmuş ve yaklaşık 500 milyon dolara tüm katalog satılmıştı. Bu miktar bir müzik kataloğunun satıldığı en yüksek tutar olarak kabul ediliyor. Eğer Queen’in parçaları için konuşulan satış gerçekleşirse bu anlamda yeni bir rekor kırılmış olacak.

Queen’in 1 milyar doları aşan katalog değerlemesinde 2018 tarihinde vizyona giren ve 4 dalda Oscar Ödülü’ne layık görülen Bryan Singer imzalı Bohemian Rhapsody filmi de etki sahibi oldu. Rami Malek’in başrolünde yer aldığı yapım, ünlü grubun geçmişini ve solisti Freddie Mercury’nin kişisel hayatına odaklanarak grubun yeniden popülerlik kazanmasına katkı sağladı.