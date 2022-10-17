Sanatta bu hafta

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

‘Saraydan Kız Kaçırma’...

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tüm zamanların en önemli klasik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” isimli eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Kitap, 18. yüzyılda hâkim olan klasik oryantalist bakışın çok ötesine uzanan bir anlayışı “Saraydan Kız Kaçırma” operasıyla ortaya koyan ve Türk temasına gösterdiği ilgiyle tanınan besteciyi tanımak isteyen okurlar için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Eser, Murat Kaymaz’ın çevirisiyle yayımlandı.

Aksoy'dan ‘Kuşların Uğrak Yerleri’

Hüseyin Aksoy’un ‘‘Kuşların Uğrak Yerleri’’ adlı kişisel sergisi 19 Ekim – 23 Kasım tarihleri arasında Ferda Art Platform’da ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide bir manzaraya bakışımız ve bu manzaraya nereden baktığımız, bugünkü Ortadoğu sınırlarını belirleyen İngiliz ajan ve arkeolog Gertrude Bell’in arşivi üzerinden yeniden anlamlandırılıyor. Sanatçı, sergide farklı disiplinlerde ürettiği eserleri ile kültürel tahribat kavramını, bu kavramın temsiliyetine dayalı tarihsel anlatılarını ve sömürgecilik söyleminin anlatı inşasını ele alıyor.

‘Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir’

Müze Evliyagil, küratörlüğünü Beral Madra’nın üstlendiği Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir sergisine 15 Ekim itibarıyla ev sahipliği yapacak. 16 Temmuz’a kadar devam edecek serginin başlığı, Gerhard Richter’den bir alıntıdan geliyor.

Müze Evliyagil ve PAPKO/ Öner Kocabeyoğlu koleksiyonlarından seçilmiş 51 sanatçının eserlerinden bir araya gelen sergi, bu coğrafyada üretilmiş Modern ve Çağdaş Sanatı her iki koleksiyon ekseninde ele alarak kent, beden ve imgelem kavramlarına odaklanıyor.

Chopin anısına konser...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Chopin’in ölüm yıldönümü anısına sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu yıl 173. ölüm yıldönümü olan değerli sanatçının en özel parçaları piyanist Dengin Ceyhan tarafından tarihi Aziz Vukolos Kilisesi’nde seslendirilecek. Bugün saat 20.00’de gerçekleştirilecek konsere katılım ücretsiz.