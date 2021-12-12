Tevfik Fikret: Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair
Doğumunun 154. yılı bağlamında Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) Eylül 2021’de Turgut Çeviker’in Güneş Sezen editörlüğünde hazırladığı “Tevfik Fikret” armağan kitabını yayımladı. Bu geç ancak içeriğiyle çok değerli armağan, 24 Aralık 1867’de doğan, 19 Ağustos 1915’te yitirdiğimiz şair, düşünür, eğitimci Tevfik Fikret’in kıymetini yapıtları ve 1915’ten itibaren hakkında yazılmış yazılarla, karikatürlerle belgeliyor.
KÜY, çok yazarlı biyografi türündeki bu “Armağan Kitaplar” dizisinin ilk kitabının tanıtımına 18 Kasım’da İstanbul, Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açtığı Tevfik Fikret sergisiyle başladı. Küratörlüğünü Turgut Çeviker’in yaptığı, 654 sayfalık kitabı betimleyen bu sergi 13 Aralık’a kadar açık. Sergide “dijital büyütme” tekniğiyle verilen görsel malzemeler arasında Tan Oral’ın çizdiği 31 Mart’ta müdürü olduğu Mekteb-i Sultani’ye yönelen gericileri, “Cesedimi çiğnemeden buraya giremezsiniz” diyerek durduran Tevfik Fikret karikatürü de var.
ANTALYA’DA DA SERGİ
Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) 19 Ekim’de açılan ve 13 Şubat 2022’ye dek açık olan “Şairler Neden Resim Yapar?” sergisi de şiirinde “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizesiyle çizdiği özportresini defalarca tuvale de döken Tevfik Fikret’le başlıyor. Küratörlüğünü Necmi Sönmez’in yaptığı sergide, aralarında Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, İlhan Berk gibi şairlerin yaptığı 126 orijinal tablo ve çok sayıda baskı yer alıyor. Sergi bağlamında yapılan, gene Fikret ile 7 Kasım’da başlayan “Şair Konuşmaları” söyleşi dizisi de AKS’nin YouTube kanalında meraklısıyla buluşmaya devam ediyor.
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