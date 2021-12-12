Tevfik Fikret: Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

KÜY, çok yazarlı biyografi türündeki bu “Armağan Kitaplar” dizisinin ilk kitabının tanıtımına 18 Kasım’da İstanbul, Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açtığı Tevfik Fikret sergisiyle başladı. Küratörlüğünü Turgut Çeviker’in yaptığı, 654 sayfalık kitabı betimleyen bu sergi 13 Aralık’a kadar açık. Sergide “dijital büyütme” tekniğiyle verilen görsel malzemeler arasında Tan Oral’ın çizdiği 31 Mart’ta müdürü olduğu Mekteb-i Sultani’ye yönelen gericileri, “Cesedimi çiğnemeden buraya giremezsiniz” diyerek durduran Tevfik Fikret karikatürü de var.

ANTALYA’DA DA SERGİ

Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) 19 Ekim’de açılan ve 13 Şubat 2022’ye dek açık olan “Şairler Neden Resim Yapar?” sergisi de şiirinde “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizesiyle çizdiği özportresini defalarca tuvale de döken Tevfik Fikret’le başlıyor. Küratörlüğünü Necmi Sönmez’in yaptığı sergide, aralarında Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, İlhan Berk gibi şairlerin yaptığı 126 orijinal tablo ve çok sayıda baskı yer alıyor. Sergi bağlamında yapılan, gene Fikret ile 7 Kasım’da başlayan “Şair Konuşmaları” söyleşi dizisi de AKS’nin YouTube kanalında meraklısıyla buluşmaya devam ediyor.