'The Last of Us'ın ikinci sezonundan ilk fragman

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:00

HBO, "House of the Dragon" sezon finali öncesinde yayınladığı tanıtım videosuyla 2024 ve 2025 yıllarında yayınlanacak projelerini duyurdu. Bu projeler arasında, "The Last of Us"ın merakla beklenen 2. sezonu da yer alıyor.

Kısa tanıtım videosunda, HBO'nun popüler dizileri ve yeni projeleri gözler önüne serildi. "The White Lotus", "The Gilded Age" ve "Industry" gibi sevilen dizilerin yanı sıra, Denis Villeneuve’nin yeni projesi "Dune: Prophecy" de tanıtıldı. Ayrıca, Matt Reeves’in "The Batman" spin-off'u olan "The Penguin" de izleyicilere sunulan içerikler arasında yer aldı.

YENI SEZONDAN BEKLENTİLER

"The Last of Us" 2. sezonu, ilk sezonda elde ettiği büyük başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Yeni sezonda, Joel ve Ellie'nin maceralarının devam edeceği ve oyunun ikinci bölümünden uyarlanacak olan hikayelerin işleneceği tahmin ediliyor. Hayranlar, bu yeni sezonda daha fazla gerilim, aksiyon ve duygusal anlar bekliyor.

HBO'nun bu geniş kapsamlı tanıtımı, izleyicilere önümüzdeki yıllarda yayınlanacak birbirinden heyecan verici projeleri müjdeledi.