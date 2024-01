The Last of Us'tan büyük başarı! Ödülleri topladı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:25

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:25

Oyundan uyarlanan ve çok sevilen The Last of Us dizisi dün gece Emmy Ödülleri'nden başarıyla döndü. Dizi teknik dallarda en çok Emmy kazanan yapım olmayı başardı. Normalde 15 Ocak'ta olacak ödül töreninden önce yapılan seromonide dizi rüştünü kanıtladı.

HBO imzalı dizi sekiz Emmy Ödülü aldı. Bu ödüller ise şu şekilde oldu:

En İyi Prostetik Makyaj En İyi Görsel Efekt En İyi Açılış Jeneriği En İyi Kurgu En İyi Ses Miksajı En İyi Ses Kurgusu En İyi Konuk Kadın Oyuncu En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Asıl ödül töreninde ise dizinin daha fazla ödül kazanması bekleniyor.