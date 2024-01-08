The Last of Us'tan büyük başarı! Ödülleri topladı

HBO'nun sevilen dizisi oyundan uyarlanan The Last of Us, bu yıl teknik dallarda en çok Emmy kazanan dizi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:25
The Last of Us'tan büyük başarı! Ödülleri topladı
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Oyundan uyarlanan ve çok sevilen The Last of Us dizisi dün gece Emmy Ödülleri'nden başarıyla döndü. Dizi teknik dallarda en çok Emmy kazanan yapım olmayı başardı. Normalde 15 Ocak'ta olacak ödül töreninden önce yapılan seromonide dizi rüştünü kanıtladı.

HBO imzalı dizi sekiz Emmy Ödülü aldı. Bu ödüller ise şu şekilde oldu:

  1. En İyi Prostetik Makyaj
  2. En İyi Görsel Efekt
  3. En İyi Açılış Jeneriği
  4. En İyi Kurgu
  5. En İyi Ses Miksajı
  6. En İyi Ses Kurgusu
  7. En İyi Konuk Kadın Oyuncu
  8. En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Asıl ödül töreninde ise dizinin daha fazla ödül kazanması bekleniyor.


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