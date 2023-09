Sinema tarihinde adını altın harflerle yazdıran yönetmen...

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:45

Sinema tarihi boyunca, birçok büyük yönetmen oyuncularından muazzam performanslar elde etti. Quentin Tarantino, Martin Scorsese ve Steven Spielberg gibi isimler, kariyerlerinin her aşamasında en iyi oyuncularla çalışmayı tercih ettiler. Ancak, en fazla Oscar kazanan performansları yönetme unvanı William Wyler'a ait.

Sinema dünyasında adı pek bilinmeyen bu yönetmen, şaşırtıcı bir şekilde kendisine ait birçok kişisel başarıya imza attı. Üç kez En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanarak bu alandaki en büyük isimlerden biri haline geldi. Yönettiği filmler, oyuncuları için de sıkça Oscar kazanmalarına neden oldu. Kazandığı ödüllerin yanında bir de elde ettiği 12 adaylık ile atını tarihe yazdırmayı başardı. Peki, William Wyler kim?

40 ÇEKİM WYLER

William Wyler'ın tarzı, detaylara olan özeni ve mükemmelcilik tutkusuyla tanndı. Her çekimi mükemmel olana kadar tekrarlamaktan çekinmezdi. Bu nedenle çağdaşları ona "40 çekim Wyler" lakabını taktı. Charlton Heston gibi ünlü oyuncular, onunla çalışmanın keyifli olduğunu ve onun mükemmeliyetçiliğine saygı duyduklarını belirttiler.

Wyler'ın filmografisine bakarsanız, neden bu kadar çok kez En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandığını anlayabilirsiniz. "Mrs. Miniver," "The Best Years of Our Lives" ve "Ben-Hur" gibi filmler, En İyi Film ödülünü kazanan üç filmi ve bu ödüllerin hepsi Wyler'ın yönetiminde geldi.

Ancak Wyler'ın en büyük yeteneği, oyuncularını Oscar'a taşıma konusundaki başarısı. Teresa Wright, Olivia de Havilland, Charlton Heston ve Barbra Streisand gibi oyuncular, onun yönetiminde Oscar ödüllerini kazandı. Ayrıca, daha önce tanınmayan veya deneyimsiz oyuncuları Oscar adaylıkları kazanmaları için yönlendirmekte de üstün bir yeteneğe sahipti.

William Wyler, hem yönetmenlik hem de oyuncuları için birçok ödül kazanmış ve Hollywood tarihinde unutulmaz bir iz bırakmış bir sinema dehası. Onun filmleri ve oyuncuları, sinema dünyasının en unutulmazları arasında yer almaya devam ediyor.

WILLIAM WYLER KİM?

William Wyler 1 Temmuz 1902 tarihinde doğdu. Amerikalı sinema yönetmeni, 1920'de Hollywood'a gitti ve 1926'da çevirdiği ilk filmi Lazy Lightning den beri sürekli olarak film çevirdi. Oldukça üretken olan Wyler, aynı zamanda amerikan sinemasının en büyük ustalarından ve dünyadaki ilk sinema eleştirmenlerinden biri oldu. Filmlerinde her sahneyi onlarca defa çekmesi ve tam bir yer, hikâye, ekip kontrolü istemesiyle bilinirdi. Bu mükemmeliyetçiliği onun hem halk hem de eleştirmenler tarafından çok başarılı kabul edilmesiyle ödüllendirildi.