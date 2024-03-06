YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:01

Güncelleme: 06.03.2024 - 00:01

BİR UYANIŞ SAVAŞÇISI, USTAMIZ VEDAT GÜNYOL KAPAĞIMIZDA!

- Aklını özgürleştirmeyi başarmaktan başka, tüm insanların aklını kullanmasını sağlayacak bir yaşam biçiminin egemen kılınmasına ömrünü adayan, onlarca kitabındaki yüzlerce yazısında yer alan yaşamın her anıyla, her alanıyla ilgili düşünceleriyle Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunuculuğunu yaparak yaşamı güzelleştirmeye çalışan, kültürümüzü ve uygarlığımızı geleceğe taşıyan bir aydın...

Merak ettirmekten, sordurmaktan, aydınlığın ışıklarına yöneltmekten usanmayan öğretmen, çağdaş kültürü ve çağdaş kültürün hazırlayıcısı olan kültürü, bilgisiyle, bilinciyle yoğurarak sunan bilge...

Ceyhun Atuf Kansu’nun deyişiyle “bir uyanış savaşçısı”, Cemal Süreya’nın deyişiyle “düşüncesini hayat biçimine dönüştüren bir derviş ve edebiyatımızın cumhurbaşkanı”, İlhan Selçuk’un deyişiyle “yaşadığımız alacakaranlık ortamda sanki bir deniz feneri”... Ustamız Vedat Günyol (6 Mart 1911 / 9 Temmuz 2004) kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Sahiplenmek-sahiplenilmek… ” başlıklı yazısında, kısa süre önce okuyucularla buluştuğu Milföy ve Arkadaşları’nda (Can Yayınları, 2024) kadın varlığa dönük ayırdığı yerle de dikkati çeken Feride Çiçekoğlu’nun yapıtını ve yazınını irdelediği yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Nemika Tuğcu, Hürriyet Yaşar ile, öykücülüğümüzün kilometre taşlarından Memduh Şevket Esendal’ın (1883-1952), aile, kadın, kadın erkek ilişkileri, savaşların sıkıntıları ve başka çok çeşitli konuları yansıttığı öykülerinden derlediği Bir Kadın Bir Erkeğe (Cumhuriyet Kitapları) adlı seçkiyi konuşuyor.

- Ruken Kızıler, mimar ve mimarlık tarihçisi Fikret Yegül ile her adımda bir şeyleri geride bıraktığı, kayıplarla dolu genç bir adamın yaşamının izini sürdüğü ilk romanı Hamid’in Öyküsü’nü (Scala Yayınları) konuşuyor.

- Özcan Temel, usta yazar ve şair Ahmet Özer’in okuyucuları yetkin şiirleriyle karşıladığı yeni kitabı Ne Zaman Nerdeyiz’i (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) tanıtıyor.

- Kübra Çiğdem İnal, Orhan Tüleylioğlu’nun Yalnız Kitap (Karakarga Yayınları); Hande Mir, Serhan Yedig’in Kara Liste ve Ünal Öziş’in Kayıtlar ve Yorumlar (Tarihçi Kitabevi); Avukat Nevzat Hatunoğlu, Halil Değertekin’in 1. Dünya Savaşı-Doğu Cephesinde Muhacirler (Cumhuriyet Kitapları); Z. Doğan Koreli, Kingsley Amis’in Değişim (Çeviren: Püren Özgören / Can Yayınları) adlı kitaplarını merceğe alıyorlar.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

21. BURSA KİTAP FUARI TÜM HIZIYLA BAŞLADI!

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği beraberinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen 21. Bursa Kitap Fuarı, 2 Mart’ta TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm hızıyla başladı.

21. Bursa Kitap Fuarı’na 336 marka, yayınevi, dernek ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan ve bugüne dek 4762 katılımcı ile 5 milyona yakın kitapseveri bir araya getiren Bursa Kitap Fuarı’nda bu yıl düzenlenen / düzenlenecek 115 panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde (www.bursakitapfuari.com) 600’den fazla yazar okuyucularla buluşma olanağı bulacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde fuar katılımcısı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarınca “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak”, “Kadın ve Şiir”, “Kadınlar Uyanalım!” ve “Kadın ve Göç Öykülerine” gibi etkinlikler de düzenlenecek.

21. Bursa Kitap Fuarı’nda kısa süre önce yitirdiğimiz usta yazar Füruzan, “Füruzan Hep Bizimle” söyleşisi ile anılacak. 10 Mart pazar günü sona erecek 21. Bursa Kitap Fuarı, 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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