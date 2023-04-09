Yazarlarımıza büyük ilgi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları ve Kadıköy Belediyesi Kitabevi tarafından düzenlenen söyleşide seçime sayılı gün kala siyasi iktidarın ve toplumsal muhalefetin gündemi masaya yatırıldı.

Terkoğlu ve Pehlivan’ın önceki gün raflarda yerini alan “SS” kitabı için imza günü de düzenlendi.

Kitabın ilk imza gününe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.