Yeni sezon klasiğin kraliçeleri yönetimde!

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Siyasetin ve gündemin çılgın temposundan kurtulmak için en güzel sığınak müzik. Müziğin her çeşidi ama ille de klasik müzik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, müzikseverlerin her konserine abone olduğu bir sanat kurumu. Bu yıl konser sezonu tanıtımına şu cümle damgasını vurdu: “BİFO, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 14 konserden oluşan programında birbirinden başarılı kadın şefler ve kadın solistlerle fırsat eşitliğinin önemine değiniyor.” Kadınların orkestra şefi olmak için verdiği mücadele tarihte kaldı, artık başımızın üzerinde deyip yönetiyorlar: Carolyn Kuan, Emilia Hovling, Lina Gonzales-Granados, bu yılın üç kadın şefi. Yeni yıl konserini ise şimdiden not edin: Tine Thing Helseth de kadın klarinetçi!

Açılış konseri 13 Ekim Perşembe günü, daimi konuk şef 27 yaşındaki Patrich Hann ile ünlü perküsyoncu Martin Grubinger’in solist olarak katılımıyla. 24 Kasım’da tenor Daniel Behle var. 3 Kasım Perşembe günü ise BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın 80. yaş günü kutlanacak. 25 Mayıs’ta Leyla Gencer’in ölüm yıldönümünde anma programı. Yıl boyunca sizlere konserlerle ilgili bilgi vermeyi sürdüreceğiz elbette. Biz de bunları güzel bir akşam yemeğinde birlikte olduğumuz Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi’nin ev sahipliğinde Vakıf Koordinatörü Ahmet Erenli, Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ve İletişim Başkanı Nursel Ölmez Ateş’den dinledik. Hatta kadın şefler ve kadın sanatçılar programına denk düşsün diye mi kadın gazeteciler davetliydi demedik, çünkü hele klasik müzik neredeyse bizim tekelimizde! Klasiğin kraliçeleriyle yeni sezon çok daha güzel geçecek.