Önümüzdeki yağmurlu günler için önlemleri elden bırakmayın

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Trafik kazalarını azaltma yönünde çalışmalar yapılsa da kaza sayısı azalmıyor. TÜİK istatistiklerine göre 2023 yılında 2022’ye göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8.5 artarken toplam kaza sayısı yüzde 6.6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 19.2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4.2, toplam ölü sayısı yüzde 25.2 ve yaralı sayısı yüzde 21.5 arttı.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en yüksek olduğu aylara bakıldığında yaz aylarından sonra eylül ve ekim geliyor. 2023 yılında yaşanan toplam 281 bin 54 ölümlü ve yaralanmalı kazanın 249 bin 856’sı sürücü kusurlarından dolayı meydana gelmiş. Bu sürücü kusurlarının en önemlisini 92 bin 639 ile araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun kullanmamak oluşturuyor.

İlginç bir şekilde Türkiye’de sürücülerin kayda değer bir kısmı yağmurlu havalarda ya da ıslak yollarda zemin kuruymuş gibi hareket ediyor. Halbuki su kaydırıcıdır. Bu da hem virajlarda yol tutuşunu azaltır hem de fren mesafesini uzatır. Islak zeminde giderken kuru zeminlerde minimum üç saniye olan takip mesafesini en az bir saniye daha artırmak gerekir.

SİLECEK VE LASTİK KONTROLÜ

Yağmurlu havalarda yol yüzeyinde su birikintilerine sıkça rastlanıyor. Bu su birikintilerine lastiklerin su deşarj kapasitesinin üzerinde hızla girildiğinde suda kızaklama (aquaplaning) adı verilen olay yaşanıyor. Bu durumda lastiklerin yol zeminiyle teması kesiliyor ve araç kontrolü tamamen ortadan kalkıyor. Suda kızaklamada lastiklerin diş derinliği, araç hızı ve su derinliği temel faktörleri oluşturuyor. Su derinliği ne kadar fazla, lastik diş derinliği ne kadar azsa ya da hız ne kadar yüksekse suda kızaklama riski o kadar artıyor. Bu nedenlerle lastik diş derinliğinin üç mm’nin altında olmaması ve hızın da düşük tutulması öneriliyor.

Güvenli sürüşün temellerinden biri olan gör ve görül prensibi sonbaharda sileceklerin değiştirilmesinin önemini ortaya koyuyor. Yaz aylarında toz ve güneş nedeniyle silme özellikleri zayıflamış silecek lastiklerini değiştirmek yağmurda görüşünüzü iyileştirir. Far ve stop lambalarının doğru şekilde çalışması, far ayarlarının yapılması da bu prensibin diğer öğeleri arasında. Lastik diş derinliğinin yanı sıra lastik hava basınçları her zaman önemli. Lastik hava basınçlarını ayda iki kez, lastikler soğukken, araç üreticisinin önerdiği değerlerde ayarlayın.