Türkiye'ye gelmesi beklenen BYD modeli Avrupa'da en iyi otomobil seçildi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:36

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:36

Türkiye pazarına kısa süre önce giriş yapan ve Atto 3 modelinin satışana başlayıp Seal ve Han modelleri içinse talep formu alan Çin menşeli otomotiv devi BYD'nin, Dolphin modeli ile Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi.

BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Autobest jürisinde yer alan 31 Avrupa ülkesini temsil eden 31 gazeteci, Dolphin'in sunduğu özelliklerle onu ilk sıraya taşıdı.

Toplam 20 bin 57 puan ile BYD Dolphin, Avusturya'da Teesdorf Pisti’nde gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından diğer 3 finalistin önünde birinci sırada yer aldı.

Jüri üyeleri BYD Dolphin'in konforu, kalitesi ve üst düzey sürüş deneyiminin yanı sıra otomobilin geniş iç hacmini ve keyifli kullanımını da takdir etti.

FİYAT KALİTE MENZİL

BYD’nin sunduğu üst düzey garanti kapsamı, düşük kullanım maliyetleri, yüksek standart donanımları ve teknolojik özellikleri de öne çıkarıldı. Dolphin modelini en mantıklı ve satın alınabilecek en iyi otomobil olarak gösteren jüri üyeleri, BYD’nin elektrikli otomobilinin fiyat/kalite/menzil konusundaki başarısının altını çizdiler.

Dolphin, pratikliği ve geniş yaşam alanıyla birlikte BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisinin üzerine yapılmasıyla birlikte dinamik bir sürüş deneyimi ve yüksek konfor da sunuyor.

Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Dolphin, elektrikli teknolojisiyle de öncü rol oynuyor. 5 yolcu için konforlu bir alan sunan DOLPHIN 60.4 kWh bataryaya sahip ve tek şarjla 427 km menzil sunuyor. BYD Dolphin, kendi geliştirdiği BYD Blade Batarya’yı kullanıyor. Kobalt, manganez ve nikel içermeyen Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre çok daha yüksek düzeyde güvenlik sunan Lityum Demir-Fosfat (LFP) kimyasına sahip. Bu sayede güvenlik ve dayanıklılık konusunda öne çıkan BYD Dolphin, düşük enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sunuyor.

BYD DOLPHIN FİYATI

BYD'nin şu anda Türkiye'de yalnızca Atto 3 modeli satılırken bu modelin fiyatı 1 milyon 690 bin TL olarak belirleniyor. Han ve Seal modelleri için Türkiye'de talep formu açan BYD bu modeller için henüz fiyat bilgisi paylaşmadı. 2024 yılında Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz Dolphin modeli ise Avrupa'da Atto 3'e oranla yaklaşık yüzde 25 oranında daha cazip fiyatlarla sunuluyor ve Türkiye'de de benzer şekilde satılmasını yani Atto 3'e oranla yaklaşık 4'te 1 oranında daha uygun fiyatla satılmasını bekliyoruz. Dolayısı ile BYD Dolphin bugünkü kurlar üzerinde yapılan hesaplama ile 2024 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin TL civarında bir başlangıç fiyatıyla Türkiye'de satışa çıkabilir.