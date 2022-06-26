60 yıldır İsveç’te parlayan bir yıldız: Hayati Kafe

26 Haziran 2022 Pazar, 05:00

Roof’ta İlk kez bir Türk orkestrası çalıyor. İsmet Sıral ve Arkadaşları. Hepsi Türkiye’nin usta müzisyenleri. Saksofondaki virtüözlüğü tartışma götürmez bir isim İsmet Sıral; ama orkestranın en dikkat çeken üyesi genç şantörü. 20 yaşında bir delikanlı. Nat King Cole gibi kadife sesli. Romantik melodilere uygun, kulağı okşayan bir ton. Genç şantörün adı Hayati Kafe. 20 yaşında ama mikrofona alışkın olduğu belli. Sahnede rahat. O akşamki yabancı müşterilerden biri Hayati Kafe’yi gözlerini üzerinden ayırmadan, pür dikkat dinliyor. Birinci set bitip ara verilince, yabancı adam, Hayati Kafe’ye gidip İngilizce bilip bilmediğini soruyor. Robert Kolej mezunu Hayati Kafe’den “evet” yanıtını duyunca kendisini tanıtıyor. İsveçli bir zengin. Oteller zinciri sahibi. Hayati Kafe’yi ve orkestrayı çok beğendiğini söylüyor. İsveç’te otellerinde müzik yapmaları için teklifte bulunuyor.

İSVEÇ YOLUNDA

Genç Hayati Kafe, adamı ciddiye alıp alamayacağından emin olamıyor. “Acaba dalga mı geçiyor” diye düşünüyor. Gene de dikkatli davranıp, “Teklifinizi arkadaşlarıma ileteceğim” diyerek kapıyı açık bırakıyor. Hepsi kendisinden daha yaşlı olan orkestradaki abilerine gelen teklifi anlatıyor ve “Böyle bir fırsatı değerlendirelim. İyi bir deney olacaktır” falan diyerek ikna ediyor. 1962 yılının haziran sonunda orkestra Stockholm’e gidiyor. Hayati Kafe ile yaklaşık 30 yıl önce yapmış olduğum İsveç Radyosu’nda yayımlanan bir saatlik programda söylediklerinden belleğimde kaldığına göre orkestra için yoğun bir program hazırlanmış.

Stockholm’e geldiklerinin ertesi günü 1 Temmuz 1962’de, kent merkezindeki Kraliyet Parkı’nda (Kungsträgården) bir konser. Yaz günlerinde cıvıl cıvıl olan parktaki konsere İsveçliler hayran. Alkış tufanı şehir merkezindeki caddeleri çınlatıyor. Üç aylık sözleşmeyle gelen orkestra İsveç’in kuzeyinden güneyine birçok şehirde konser. İlgi büyük.

O DÖNMEDİ

Kısa sürede İsveç’in en popüler orkestrası oluyorlar. Haliyle üç aylık sözleşme de bir yıla uzatılıyor. Üstelik daha da kalmaları için talep var ama, Hayati Kafe dışındaki müzisyenler çoluk çocuk sahibi olduklarından memleketten baskılar başlıyor. Sonuç olarak Hayati Kafe dışında hepsi dönüyor. Zaten Hayati Kafe o sırada daha sonra evleneceği Helena Hanım’la beraberdi.

Hayati Kafe neden dönmedi? Boş akşamlarda caz kulüplerine giden Hayati Kafe, İsveç’te alışık olmadığı armonilerle çalınan caz müziğinden hoşlandı. Bugüne kadar caz tınıları taşıyan dans müziği yaptıklarından dinlediği cazla ilgilenmeye başladı. Özgün sesi ve tekniğiyle müzik dünyasında tanınmış olan Kafe’ye tanınmış orkestralardan şantörlük teklifi geldi. O ünlü Carl- Henrik Norin Orkestrası’nı seçti. Bu orkestrada beş yıl çalıştı.

1968’de ilk single plağını çıkardı. “Sånt” adlı parça 13 hafta liste başı kalarak rekor kırdı. İsveç medyasında Hayati Kafe’den “Türk Frank Sinatrası” olarak söz eden çok sayıda yazı çıktı. 1974’te “Hayati’s Cafe”yi (Hayati’nin Kafesi) açtı. Kendisinin de sahneye çıktığı kafe müzisyenler için yeni bir mekân oldu. Altı yıllık cafe girişimciliğinden sonra İsveç’in en sevilen troubadour’u Cornelis Vreeswijk’in menajerliğini ve yapımcılığını üstlendi. Bu da Cornelis’in 1987’de ölümüne kadar sürdü. Hayati Kafe ondan sonra kendini tümüyle sahneye verdi. Frank Sinatra’yı andıran, kadife sesiyle baladları söyleyiş tarzı (crooner) İsveç dışında da biliniyordu. 1995’te Berlin’de Frank Sinatra’nın 80. yaş günü etkinliklerine davet edildi. 2016’da 60 yıllık müzik hayatından 18 parçalık bir albüm hazırladı. İlk parça 1960’da çıkan ilk plak, “Segretamente”. Son parça ise 2016’dan, “Have Yourself a Merry Little Christmas.” Müzik hayatına 15 yaşında başladı. Bugün 81 yaşında ve hâlâ sahnelerde. İsveç’te 60 yıldır parlayan bir yıldız. İKSV 29 Haziran’da “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verecek. Tebrikler Hayati Kafe.

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