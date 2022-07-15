Acil servis önünde güvenlik görevlisini darbettiler
Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darbetti.
Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün akşam saatlerinde gelen hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi.
Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.'yi darbetmeye başladı.
Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet