Bakan Koca: Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini, pilot uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurdukları Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçtiğini belirtti.
3 İLDE BAŞLADI
Koca, "Yatağa-cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
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