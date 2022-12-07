İktidar, sağlıktaki açığı kapatmak için 27 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Sözleşmeli personel alarak yeni mağduriyetler yaratan Sağlık Bakanlığı, var olan sorunların çözümüne odaklanmalıdır” dedi.
Sağlık meslek örgütleri, sağlık çalışanlarının sözleşmeyle istihdam edilmesini iş güvencesizliği nedeniyle eleştirmeye devam ederken Resmi Gazete’de yine sözleşmeli personel alımı kararı yayımlandı.
Karara göre, 2023’te uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman doktor, 3 bin 224 doktor, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
"TEK ÖDEMEYE GEÇİLMELİ"
İktidarın personel açığını kapatmak için yine sözleşmeli yöntemini seçmesini eleştiren Uğur, “Geç de olsa sağlık personeli açığını kapatma çabasına giren Sağlık Bakanlığı’nın bu açığı ‘sözleşmeli personel alımı’ ile kapatacağı görülmektedir. Kamuda farklı istihdam modelleri, çalışanlar arasında mali, sosyal ve özlük haklar açısından büyük farklar yaratmaktadır. Aynı işi yapan sağlık çalışanlarının farklı statüde çalıştırılması, farklı ücretler alması kabul edilemez” dedi.
Sözleşmeli alımlar yerine güvenceli kadrolar olması gerektiğini vurgulayan Uğur, “Sözleşmeli personel alarak yeni mağduriyetler yaratan Sağlık Bakanlığı, var olan sorunların çözümüne odaklanmalıdır. Giderek artan şekilde geçim sıkıntısına düşen sağlık çalışanlarının ekonomik sorunlarının çözümü için; asgarisi yoksulluk sınırının üzerinde ‘tek ödeme’ sistemine geçilmeli, maaşın tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır” önerilerini sıraladı.
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