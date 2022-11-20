İl Sağlık Müdürü Korkmaz'dan kritik 'akciğer kanseri' açıklaması

20 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, ‘Akciğer Kanseri’ farkındalık ayı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Hastalığın Türkiye’de tanı alma yaşı 64 olup, 40 yaş altı bireylerde daha nadir olarak rastlandığını kaydeden Korkmaz, “Yine söz konusu hastalık genellikle ileri evrelerde teşhis edilmektedir. Akciğer kanseri; yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür. İleriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin) gibi hasara yol açar.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Genellikle akciğer kanserinin neden olduğu bulgu ve şikâyetlerin oluşumu için birkaç yıl geçer ve hastalık ileri evreye gelinceye kadar fark edilemeyebilir. Başka bir rahatsızlık ya da kontrol için çekilen akciğer grafisinde de görülebilir. Akciğer kanseri tanısı konulan hastalarda belirtiler tümörün akciğer içindeki yerleşimine, büyüklüğüne, yayılım yerine ve yayılma derecesine bağlı olarak çeşitlilik gösterir.

Tümörün kendisinin ve göğüs içi yayılımının yol açtığı, en sık izlenen belirtiler: Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük; öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak; derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı; iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı; ses kısıklığı; nefes darlığı; sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Tedavi, hastadan hastaya farklılaşabilmekle birlikte tedavi kararında; hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının varlığı gibi birden fazla faktör etkilidir. Cerrahi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.



Kanserin her türlüsünde erken teşhis ve tedavinin önemini bir kez daha hatırlatarak; bilgi, danışmanlık ve tarama için KETEM’lerimizin, ücretsiz olarak her zaman halkımızın hizmetinde olduğunu da tekrar belirtmekte fayda görüyorum” dedi.