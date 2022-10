Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

16 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Ekim ayı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak anılıyor.

Bu kapsamda meme kanseriyle alakalı bilgilendiren açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, meme kanserinin teşhis yöntemlerinden bahsetti. Emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını belirten Oruk, kadınların her yıl mutlaka doktorlara muayene olmalarını ve evde kendilerini muayene etmeyi aksatmamaları gerektiğini söyledi.

“HER KADIN KENDİ MEME DOKUSUNU BİLMELİ VE TANIMALI”

Her kadının kendi meme dokusunu tanıyarak düzenli olarak kendisini muayene edebileceğini aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, anormal bir durumda doktora başvurmaları gerektiğini belirtti. Erken teşhisle birlikte hayatların kurtulduğunu kaydeden Oruk, “Meme kanseri, her 8 kadından birinde görülebilen ve erken tanı ile kür şansı mümkün olan bir kanser türü. Bundan dolayı bütün kadınlar yılda bir veya iki kez doktorlara muayene olmalı. Doktor muayenesinin yanı sıra evde kendi kendilerini muayene edebilirler. Meme dokusu farklılık gösterdiğinden her kadının kendi meme dokusunu bilmesi ve tanıması gerekiyor. Meme dokularına alışmaları, farklı bir duruma rastladıklarında doktorlara başvurmalarını sağlıyor. Meme dokusunda anormal olarak; bir sertlik, dokuda çekilme, ciltte çekilme, meme başında kanlı bir akıntı tarzı kanser lehine olabilecek belirtilerle bize geldiklerinde erken teşhis ediyoruz, hayatları kurtuluyor” dedi.

“OLABİLDİĞİNCE EMZİRMEK RİSKİ AZALTACAKTIR”

Çalışan dokuda hasarın da azaldığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, meme dokusunun da aynı şekilde ne kadar çok süt verirse o kadar meme kanseri riskini azalttığını dile getirdi. Oruk, “Emzirmeyle birlikte meme dokusu çalışıyor ve görevini yapmış oluyor. Görevini yaptığı sürece de kanser riski giderek azalıyor ve en düşük seviyelere geriliyor” diye konuştu.

“YILDA BİR MUHAKKAK PERİYODİK MUAYENELERİNİ OLSUNLAR”

Kadınların düzenli hekim muayenesini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, uygun olduğu durumlarda muayenede meme ultrasonu ile momografinin birlikte yapılmasını önerdi. Meme ultrasonu ve mamografi değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir şüphe varsa ileri inceleme yapabildiklerini aktaran Oruk, “Kadınlar yılda bir mutlaka periyodik muayeneleri yaptırmalı, bununla da kalmayıp kendi kendilerini muayene etmeli. Ayda bir muhakkak özellikle banyodayken meme kontrollerini yaparak gelişebilecek bir kanser bulgusu varsa erken teşhisi ön plana çıkartmış olacağız” sözlerini kullandı.