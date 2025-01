Sakın antibiyotik kullanmayın! Domuz gribi ocak ayında pik yaptı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:05

Çocuk Sağlığı Hastalığı Uzmanı Prof. Doktor Mustafa Taşkesen, mevsimsel gribin yoğun geçtiği bu dönemde çocuklu ailelere uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Taşkesen, havaların soğuması ile başlayan mevsimsel gribin, halk arasında bilinen ismi ile domuz gribinin aralık ayının başında başlayıp ocak ayında pik yaptığını söyledi.

Yurttaşların nezle ile gribi karıştırdığını ikisinin birbirinden farklı hastalıklar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşkesen, "Nezle, burun akıntısı, hapşırık gibi günlük hayatta işimizi çok etkilemeyen, hayatımızı çok etkilemeyen, bizi yatağa yatırmaya neden olmayan bir çoğumuzun geçirdiği basit enfeksiyondur, ama grip öyle değil, grip çok daha ağır. Grip gerçekten vatandaşları işinden ediyor. Birkaç gün yatağa bağımlı hale getirebiliyor. Çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal yapabiliyor ve geçirdiğimiz korona virüs hastalığından çok daha ağır olabiliyor bazı durumlarda" dedi.



Prof. Dr. Taşkesen, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini vurgulayarak, bu hastalığı önlemenin en önemli iki yolunun olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Taşkesen "Birincisi aşı, bu aşıyı özellikle her yıl eylül veya ekim ayında yapmamız gerekiyor. Mevsimsel grip hastalığına karşı aşılanırsak eğer koruyucu olma ihtimali yüksek oluyor. Bir diğeri de kalabalık ortamlardan, el yıkama, hijyene dikkat edilmesi. Hastane acil başvuruları çok fazla oluyor, bu konuda da aileleri uyarmak istiyorum. Mesela çocuğun hafif ateşi var bunun için acile geldiğinizde, acillerde de maalesef hasta popülasyonu olduğu için gereksiz başvurularda aslında size yeni bir enfeksiyon kapmasını veya hastalığınızın daha ağır geçirmenize yol açabiliyor" diye konuştu.



"ANTİBİYOTİK, HASTALIĞIN İYİLEŞME SÜRESİNİ UZATIYOR"



Bazı risk gruplarının olduğuna değinen Prof. Dr. Taşkesen, "Gereksiz antibiyotik kullanımından vazgeçin. Mevsimsel grip yaşayan vatandaş antibiyotik kullandığında hiçbir faydası yok hatta hastalığının iyileşme süresini uzatıyor. 6 aydan büyük tüm herkese düzenli bir şekilde her yıl aşı olabilir. 6 aydan büyük her çocuğa yetişkin gibi aynı dozda yapıyoruz. Sadece 9 yaş altı çocuklarda eğer ilk kez yapılıyorsa, iki doz şeklinde birer ay aralıklarla yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.