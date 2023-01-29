Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş'in eşine taziye ziyareti: Hain suikastın hesabını 4 ay sonra biz soracağız

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:56

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 20:57

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Sinan Ateş’in Ankara’daki evine giderek, eşi Ayşe Ateş'e taziyede bulundu.

Davutoğlu’na taziye ziyaretinde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti.

Ziyaretinde Ayşe Ateş’e başsağlığı dileklerini ileten Davutoğlu, “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.

Ayşe Ateş, Davutoğlu’na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmayı başından beri yürüten savcı izne çıkarılırken, yerine atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Davutoğlu, sözkonusu suikast olayının ardından sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetine dair bir video yayınlamıştı. Ahmet Davutoğlu paylaşımında, "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" diye sormuştu.