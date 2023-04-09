AKP'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 00:08

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 04:12

AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, Hatay İl Başkanlığı'na Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığı'na vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığı'na vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.