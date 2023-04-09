AKP'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
AKP'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, Hatay İl Başkanlığı'na Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığı'na vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığı'na vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Kalyoncu'dan bir garip açıklama!
- 'Kıblesi Kabe olmayanın, seccadesi nereye bakar bilmem'
- Buket Aydın muhalefeti hedef aldı
- Terörist elebaşının aracı hedef alındı
- HÜDA PAR, çalışma hayatında şeriat istedi!