AKP'deki durumu parti yetkilisi anlattı: ‘Durumumuz iyi değil...'
AKP'nin düşen oyları karşısında bir parti yetkilisinin "Teşkilatlarda değişiklik yapılması şart. Ama yapılamıyor. Çünkü görevden alınanlara seçenek hazır; Gelecek Partisi ve DEVA Partisi" dediği belirtiliyor.
Gazetemiz yazarı Sertaç Eş, yapılan seçim anketlerinde günden güne oylarının düştüğü görülen AKP'deki durumu parti içinden bir kişinin anlattıklarıyla köşesine taşıdı.
"İktidar partisi her geçen gün tabanının eridiğini daha iyi anlıyor" dediği yazısında Eş, partiden bir yetkilinin “Sahadan gelen herkes, ‘Durumumuz iyi değil, bir şeyler yapmamız lazım’ diyerek dönüyor” dediğini aktardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini düşünen AKP’lilerin de az olmadığını belirten Eş, sözkonusu AKP'li yetkilinin partilerinin sıkıştığı noktayı şöyle anlattığını dile getirdi:
“Teşkilatlarda değişiklik yapılması şart. Ama yapılamıyor. Çünkü görevden alınanlara seçenek hazır; Gelecek Partisi ve DEVA Partisi. Reis gidişata müdahale edemiyor, çünkü zamanı yok. Oysa gidip Ankara il başkanlığına oturup hesap sorması lazım. Ama zamanı yok.”
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