AKP'li Özlem Zengin'den 'Allah'ın gazabı' açıklaması: Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için...
AKP Grup Başkanvekilii Özlem Zengin, Saadet Partili Hasan Bitmez'in Meclis'te bayılması sırasında AKP sıralarından gelen insanlık dışı sözler için "Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler" açıklaması yaptı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez'in Meclis'te bayılıp düşmesinin ardından AKP sıralarından gelen insanlık dışı sözler üzerine açıklama yaptı.
Skandal olayın gündem olması üzerine, Meclis'te söz alan Zengin, "sosyal medyada haklarında bazı eleştiriler olduğunu" belirtip "Dışarıdan izleyenlerin, bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum" dedi. Zengin, bayılıp düşen Bitmez'e partisinin sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte!" diye bağırılmasına ilişkin "Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler" iddiasında bulundu.
Farklı partilerden doktor milletvekillerinin Bitmez'e yardım etmeye çalıştığını söyleyen Zengin, "Sayın Hasan Bitmez bu olayı yaşarken buradaki herkes 'Bu, hepimizin başına gelebilir' dedi. Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler. Dışarıdan izleyenlerin, bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Bu o kadar insani bir şey ki hepimizin kalbine dokunan bir durum. Buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır. Biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Farklı partilerden dostluklarımız var, arkadaşlıklarımız var. Biz düğünlere gidiyoruz, cenazelerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.
Bitmez için bütün kalpleriyle dua ettiklerini söyleyen Zengin, "Bir milletvekili arkadaşımız şu an canıyla cebelleşiyor. Şu an siyaset yapma zamanı değil, şu an yapmamız gereken şey insani olarak kucaklaşmaktır. TBMM aynı zamanda bu birlikteliğin de gösterildiği yerdir" dedi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e bütün kalbimizle dua ediyoruz.— Av. Özlem Zengin ???? (@AvOzlemZengin) December 12, 2023
Kendisine, ailesine ve Saadet Partisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/RK7zKA1D72
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