AKP’li Üsküdar Belediyesi'nden milyonluk satış

19 Haziran 2022 Pazar, 09:14

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin haziran ayı belediye meclisi oturumunda arsa ve bina satışlarına ilişkin tartışma yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 2022 yılı bütçesi 1 milyar 100 milyon TL olan AKP’li Üsküdar Belediyesi, ek bütçe teklifi hazırlayarak belediye meclisine sundu. Ek bütçe teklifinde belediyenin 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’ye yükseltileceği belirtildi. Söz konusu ek bütçenin de belediyenin sadece bu yıl 220 milyon TL’lik bina ve 60 milyon TL değerinde yapacağı arsa satışından karşılanacağı açıklandı.

CHP’li ve İYİ Partili Meclis Grubu’nun ret oyu kullandığı ek bütçe teklifi AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Aziz Yağmur, ek bütçe teklifine tepki gösterdi. CHP’li Yağmur konuşmasında, “220 milyon TL değerinde bina ve 60 milyon TL değerinde de arsa satacaksınız. Her zaman yaptığınız gibi, öyle tahmin ediyoruz ki 2024 yılında kadar gayrimenkul bırakmayacaksınız. Böyle giderse Üsküdar halkının geleceği olan gençlere hiçbir şey bırakmayacaksınız. Bu ek bütçenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Bütçe yapmayı bilmiyorsunuz ve daha haziran ayında yapılan bütçe bitti. Demek ki yönetemiyorsunuz. Üsküdar’ın varlıkları çarçur ediliyor ve bu bütçeyi gereksiz buluyoruz” ifadelerini kullandı.

"NE HİZMET YAPACAĞI BELLİ DEĞİL"

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ayça Betül Kını Mete ise yaptığı açıklamada, İstanbul’daki belediyeler arasında bütçesi en büyük ikinci belediyenin Üsküdar Belediyesi olduğunu açıkladı. CHP’li Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üsküdar ilçesinin nüfusu Esenyurt’un yarısı kadar ama bütçesi Esenyurt Belediyesi’nden daha fazla. Yani bütçeyle tam 220 milyon TL’lik gayrimenkul satışı yapılacak ve ayrıca arsa satışları da yapılacak. Bu bütçenin nereye harcanacağını da belli değil. Sorduğumuzda sözlü olarak ‘kentsel dönüşüm için harcayacağız’ diyorlar. Bu da havada kalan ve muallak bir açıklama. 1 milyar 600 milyon TL bütçe ile Üsküdar Belediyesi’nin ne hizmet yapacağı belli değil.”