AKP'li yöneticiden esnafa: İndirime gitmezseniz...

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:14

AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada'nın esnafa sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür ettiği paylaşımı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre AKP'li Ünal Ada, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dolar kurunun düşmesi sonrası esnaftan ürünlerde indirim yapmasını isterken "İndirim etmezsen tam bir süzme o. çocuğusun" ifadelerini kullanıyor.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li yönetici Ada'nın fotoğraflarını da eklediği paylaşımında tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Bakan Nureddin Nebati’nin "sosyal medya kullanmayın. Bunlarla ilgili adımlar atılması lazım." dediği dakikalarda;

AKP Mersin Mezitli İlçe Yöneticisi Ünal Ada sosyal medya üzerinden bu ülkenin esnafına alenen küfür ediyordu!

Bunların vatandaşa bakışı bu işte!

Yazıklar olsun!"

İşte Ada Ünal'ın o paylaşımı: