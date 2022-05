Aylin Nazlıaka: Kasım ayında bir genel seçim bekliyoruz

31 Mayıs 2022 Salı, 16:02

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır ile birlikte bugün Karabük'e geldi.

Nazlıaka, ilk olarak CHP Karabük İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Nazlıaka'yı burada CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve partililer karşıladı.

"AKP VE MHP'LİLERİ HİÇ GÖRMÜYORUZ"

Burada yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, şunları söyledi:

"Genel seçimleri konuşalım. Çünkü her an bir genel seçim olabilir. Kasım ayında bir genel seçim bekliyoruz. Gördük ki bugün, AKP’ye yakın olan bazı köşe yazarları, ‘kesinlikle erken seçim olmayacak’ diye yazılar yazmış. Buradan bir kez daha anladık ki erken seçim olacak. Onlar böyle yazıyorsa mutlaka erken seçim olacak öyle görünüyor. Ama erken seçim olsun olmasın biz CHP’liler, yarın bir seçim olacakmış kararlılığıyla, disipliniyle ve çalışkanlığıyla sahalardayız. Ve şunu görüyoruz; bizler her gün sahadayız, halkın sorunlarını görüyoruz, partimizin çözüm önerilerini anlatıyoruz. Ama hiç AKP’lilerle karşılaşmıyoruz, hiç MHP'lilerle karşılaşmıyoruz. Halk da bize diyor ki 'Bize sizin dışınızda gelen yok, yani Millet İttifakı ve dostları dışında bize gelip de halimizi hatırımızı soran yok’.

"ANLATACAK YENİ BİR HİKAYELERİ KALMADI"

"Şimdi düşünüyorum; nasıl halkın içine çıksınlar? Yani geleceksizlik kaygısı yaşattıkları gençlere gitseler ne diyecekler? Her geçen gün uçurumun kenarında yaşayan, şiddete maruz kalan kadınlarla ya da şiddet nedeniyle yaşamını kaybetmiş olan kız kardeşlerimizin aileleri ile görüşseler ne diyecekler?" diyen Nazlıaka, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bizim verdiğimiz kanun teklifinde, 'emeklilerin maaşı en az asgari ücrette, açlık sınırının altında olmamalı'. Kanun teklifini reddettikleri emeklilere gitseler ne diyecekler? Her geçen gün kepenk kapatan sayısı artan esnafa gitseler ne diyecekler? Emekliye, emekçiye, çiftçiye, kısacası toplumun tüm kesimlerine gittiklerinde söyleyecek sözleri, verecek vaatleri, anlatacak yeni bir hikayeleri kalmamış durumdadır. AKP, her geçen gün mum gibi eriyor sevgili Karabüklüler. Aynı zamanda kendi içlerinde de sorunlar yaşadığını öğreniyoruz. Kısacası Cumhur ittifakı tel tel dökülürken bizler, her geçen gün iktidar adımlarımızı sıklaştırarak, daha da dostlarımızla birlikte uyum içerisinde yol alarak iktidara kararlı bir şekilde yürüyoruz. Sevgili çok değerli şairimiz Nazım Hikmet’in de dediği gibi eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan ağır basıyorsa eğer, çaresi yok dostlar, biz kazanacağız."