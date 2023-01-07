Bakan Fatih Dönmez: Gaz ithal etme oranı yüzde 70'e düşecek

Yayınlanma: 07.01.2023 - 00:06

Güncelleme: 07.01.2023 - 00:06

AKP iktidarı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine aylar kala yeni 'müjde'lere sarılmaya devam ediyor.

AKP'li Cumgurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, "Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" sözleriyle yeni 'müjde'yi duyurmuştu.

Oysaki Türkiye, doğalgazı başta Rusya olmak üzere büyük oranda ithal ediyor.

DÖNMEZ: GAZ İTHAL ETME ORANI YÜZDE 70'E DÜŞECEK



Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Karadeniz Gazı İşleme Tesisi şantiyesinde özel bir televizyon kanalının yayınına katıldı.

İthal edilen gaza göre Karadeniz gazının çok daha ekonomik olacağını belirten Bakan Dönmez, "İthal ettiğimiz gaza göre burası çok daha ekonomik duruyor. Bundan doğal olarak vatandaşlarımız da istifade edecek. Çünkü burada masraflar var. Şu anda kullanılan gaza göre çok daha ekonomik gaz olacak. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak. Şu anda yüzde 99.3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Önümüzdeki 4 yıllık hedefte 15-20 milyar metreküpten bahsediyoruz. Yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 70'e düşecek" ifadelerini kullandı.

İDDİALI SÖZLER: "EVLERİMİZDE MUTFAKLARDA KULLANILACAK GAZIN TAMAMINI KARŞILIYOR"



Dönmez, şöyle devam etti:

Buna Amasra ve Çaycuma'da keşfettiğimiz gazlar dahil değil. 405 miyar metreküplük ki onu da revize ettik. O gaza göre yaptığımız hesaptı. İlave keşiflerle birlikte Çaycuma'da 58 milyar metreküp ve toplamda 710 milyar metreküpe ulaştık. Konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan karşılayabileceğiz.





"Bir anda bütün kuyuları üretime açmaya kalksaydık en az 5 yıla ihtiyacımız vardı" diyen Dönmez, şunları ifade etti: