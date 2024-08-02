Bakan Uraloğlu yanıtladı: Instagram'a erişim engeli hangi koşulda kaldırılacak?

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında konuştu.

Platformu katalog suçlarla ilgili uyardıklarını aktaran Uraloğlu, "Uygulanmasını istediğimiz bazı kurallar var. Hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıklarına gerekli müdahaleleri yapıyoruz" dedi.

Uraloğlu, getirilen erişim yasağının platformun "kanunlara uyduğunda" kaldırılacağını söyledi.

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Instagram'ı katalog suçlarla ilgili uyardık. Uygulanmasını istediğimiz bazı kurallar var. Birçok isteğimizi yerine getirdiler ama bazen karşılık bulamıyor bu. Hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıklarına gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

Biz iletişim halindeyiz Instagram Türkiye Temsilcisi ile. İlgiliyle arkadaşlarımız görüşme halinde. Hassasiyetlerimiz belli, o eksikleri giderdikleri an, diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke. Kanunları, kuralları olan bir ülke."

HENİYYE PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Ankara, platformun Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmediğini ve çifte standart uyguladığını savunuyor.