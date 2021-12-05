Binali Yıldırım 'İstanbul seçimi'ni unutamadı

05 Aralık 2021 Pazar, 14:44

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na kaybettiği İstanbul seçimi üzerine de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İstanbul, Türkiye'nin özetidir" diyen Yıldım, seçimden çıkarılacak derslerinin olduğunun altını çizdi.

Yıldırım şunları belirtti:

"Buna hazır mıyız arkadaşlar? Bunun ilk buluşma yeri 2023'tür. Türkiye'nin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul seçimleri bize bir tecrübe kazandırmıştır ve bu aslında bize bunu fırsata dönüştürme imkanını vermiştir. Tabi ki hiçbir zaman seçim kaybetmek, gündemimizde olmadı ancak oradan da çıkaracağımız ders vardır. Onu bugün daha iyi görüyoruz çünkü 25 yıl bu şehri biz yönetmişiz. Şimdi vatandaşlarımız bir kıyaslama fırsatı yakaladı. Tabi ki bunun değerlendirmesi 2024'te olacak ama 2024'e giden yol 2023'ten geçiyor. İstanbul 2023'e hazır mıyız? Tekrar Cumhurbaşkanımızı rekor oyla cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz?"