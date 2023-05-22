Çelebi'den Oğan'a: Milli Cephe'ye hoşgeldiniz
2'nci tur seçimlerinde Erdoğan'a 'yanında olacağını' açıklayan Sinan Oğan'a, sık sık parti değiştirmesiyle tanınan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den destek geldi. Çelebi, "Milli Cepheye hoşgeldiniz" dedi.
Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.
Oğan açıklamasında "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DESTEK VERDİ
Açıklamanın ardından Oğan'a sık sık parti değiştirmesiyle gündem olan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den destek geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Çelebi, "Sn.Sinan Oğan neden Cumhur, neden Erdoğan dedi? Milli Cepheye hoşgeldiniz Sinan Oğan" notunu düştü.
Sn.Sinan Oğan neden Cumhur, neden @RTErdogan dedi?— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) May 22, 2023
Milli Cepheye hoşgeldiniz @DrSinanOgan pic.twitter.com/sucK7BT9Ji
Çelebi, milletvekili seçildiği CHP'den Memleket Partisi'ne, oradan da AKP'ye geçmişti.
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