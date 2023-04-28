CHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:53

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ağrı milletvekili adayları kim? CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

CHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İbrahim Varol





Abdurrahman Polat





Ertuğrul Eryılmaz





Zekiye Altay



