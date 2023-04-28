CHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Ağrı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Ağrı milletvekili adayları kim? CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:53
CHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Ağrı milletvekili adayları kim? CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

CHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İbrahim Varol


Abdurrahman Polat


Ertuğrul Eryılmaz


Zekiye Altay



CHP Milletvekili Ağrı

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